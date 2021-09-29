الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية : نتائج طلب العروض الخاص بإنتاج أفلام قصيرة حول محور "اقتباسات"

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 22:40قراءة: 0 د, 37 ث
أعلنت هيئة تنظيم الدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية اليوم عن اختيار أربعة أفلام قصيرة حول محور "اقتباسات" وهي أفلام ستكون مقتبسة من أعمال أدبية تونسية.

ويأتي هذا الاختيار، بحسب بلاغ صادر عن لجنة الإعلام، على إثر إعلان طلب عروض كان أطلقه المركز الوطني للسينما والصورة، استعدادا للدورة 32 لأيام قرطاج السينمائية، التي ستقام من 30 أكتوبر إلى 06 نوفمبر 2021 تحت شعار "نحلم…فنحيا".

وقد أسفر عمل لجنة الاختيار عن انتقاء أربع شركات إنتاج سينمائية لتنفيذ عملية إنتاج أربعة أفلام قصيرة وهي :

Pomme d'amour إخراج فارس نعناع وإنتاج وتنفيذ شركة "الأفلام 19"

Rira bien إخراج حسان مرزوقي وتنفيذ شركة "نوفال أطموسفار للإنتاج"
"اقرأ" إخراج سنية زرق العيون وإبراهيم اللطيف، تنفيذ وإنتاج شركة الأفلام الطويلة والقصيرة"
"سلوى" إخراج إيناس بن عثمان وإنتاج وتنفيذ شركة "أوليسون"

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