البريد التونسي يصدر 4 طوابع بريدية مخصصة لموضوع الناشئة والعلوم الصحيحة

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 15:13قراءة: 0 د, 26 ث
يصدر البريد التونسي، غدا الخميس، أربعة طوابع بريدية تم تخصيصها لموضوع "الناشئة والعلوم الصحيحة"، الرياضيات والفيزياء والروبوتيك والترميز.

ويندرج هذا الإصدار، وفق بلاغ صادر عن البريد، الأربعاء، في نطاق الإسهام في تنمية الثقافة العلمية لدى الناشئة وتحسيسهم بأهمية العلوم الصحيحة وتطوير سبل البحث والمعرفة والتطور التكنولوجي لديهم، فضلا عن مساعدتهم على إنشـاء معرفة علمية وتكنولوجية مجددة.

وستعرض هذه الطوابع البريدية والمنتوجات المتصلة بها للبيع بداية من الغد الخميس 30 سبتمبر 2021 بجـميع مـــكــاتب البــريد، كما يمكن اقتناؤها عن بعد عبر الانترنات من خلال النفاذ الى موقع
www.e-stamps.poste.tn

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