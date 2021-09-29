فتح بحث تحقيقي بعد مشاجرة بين مدير مدرسة ابتدائية ببومهل البساتين وولية تلميذ

Photo Social Medias
Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 13:05قراءة: 0 د, 46 ث
وات - شهدت المدرسة الابتدائية بومهل البساتين2 من ولاية بن عروس، حالة احتقان مساء امس الثلاثاء، بعد تلاسن بين مدير المدرسة وعدد من الاولياء تطور الى تهجم ولية أحد التلاميذ على المدير، وذلك على خلفية معاقبته لابنها ولمجموعة من التلاميذ لعدم الانضباط خلال فترة الاستراحة.

وتعود تفاصيل الواقعة، وفق شهود عيان، الى تعامل المدير بشدة مع عدد من التلاميذ خلال الفترة الثانية لالتحاقهم بالاقسام، وهو مادفع بعض الأولياء الى الدخول الى المدرسة والتلاسن مع المدير، ليتطور الأمر إلى مشاجرة بين ولية أحد التلاميذ والمدير.

ومن جهته، قال مدير المدرسة انه تفاجأ ب"اقتحام المدرسة" من قبل عدد من الأولياء على إثر قيامه بمراقبة دخول التلاميذ الى الفصول، بعد تعامله "بحزم وشدة مع عدد منهم نتيحة عدم التزامهم بجدول الأوقات"، ليتطور الأمر بعد ذلك ويدخل في ملاسنة مع ولية أحد التلاميذ التي لحقت به الى المكتب وقامت بالاعتداء عليه، وفق قوله.

وتم تقديم شكاية في الحادثة لدى مركز الحرس الوطني بالجهة، بعد إجراء مكافحة بين الطرفين .

Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 233268

Lechef  (Tunisia)  |Mercredi 29 Septembre 2021 à 19h 39m |           
Ces parents n'ont aucun intérêt de créer du désordre car sans discipline , rien ne marche.
Au contraire , il faut encourager le proviseur .



لمحة عن وزراء حكومة نجلاء بودن

En continu

Toutes les news

الخميس 30 سبتمبر 2021 | 23 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:32 18:06 15:31 12:16 06:14 04:48
Babnet
28°
Babnet28°Babnet% 44:الرطــوبة
تونــسBabnet22°
6.69 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
28°-2228°-2128°-2231°-2133°-24
  • Avoirs en devises
    21590,5

  • (29 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29404 DT        1$ =2,82114 DT
  • Solde Compte du Trésor   (29 sept)   1185,4 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive