فتح بحث تحقيقي بعد مشاجرة بين مدير مدرسة ابتدائية ببومهل البساتين وولية تلميذ

وات - شهدت المدرسة الابتدائية بومهل البساتين2 من ولاية بن عروس، حالة احتقان مساء امس الثلاثاء، بعد تلاسن بين مدير المدرسة وعدد من الاولياء تطور الى تهجم ولية أحد التلاميذ على المدير، وذلك على خلفية معاقبته لابنها ولمجموعة من التلاميذ لعدم الانضباط خلال فترة الاستراحة.



وتعود تفاصيل الواقعة، وفق شهود عيان، الى تعامل المدير بشدة مع عدد من التلاميذ خلال الفترة الثانية لالتحاقهم بالاقسام، وهو مادفع بعض الأولياء الى الدخول الى المدرسة والتلاسن مع المدير، ليتطور الأمر إلى مشاجرة بين ولية أحد التلاميذ والمدير.



ومن جهته، قال مدير المدرسة انه تفاجأ ب"اقتحام المدرسة" من قبل عدد من الأولياء على إثر قيامه بمراقبة دخول التلاميذ الى الفصول، بعد تعامله "بحزم وشدة مع عدد منهم نتيحة عدم التزامهم بجدول الأوقات"، ليتطور الأمر بعد ذلك ويدخل في ملاسنة مع ولية أحد التلاميذ التي لحقت به الى المكتب وقامت بالاعتداء عليه، وفق قوله.



وتم تقديم شكاية في الحادثة لدى مركز الحرس الوطني بالجهة، بعد إجراء مكافحة بين الطرفين .



