متابعة للوضع الوبائي بمختلف الولايات: الأربعاء 29 سبتمبر ..

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مدنين: انطلاق حملة تلقيح واسعة تقودها الصحة العسكرية



انطلقت اليوم الأربعاء بمعتمديتي جربة ميدون وسيدي مخلوف من ولاية مدنين حملة تلقيح ضد فيروس "كورونا" تقودها الصحة العسكرية، ومن المبرمج أن تغطي كامل معتمديات الجهة وفق برنامج مضبوط سيتواصل حتى يوم الاحد مستهدفا نحو 5 الاف شخص من الذين تلقوا جرعتهم الاولى في الحملة السابقة او اشخاص اخرين سيتم تطعيمهم بلقاح "جنسون" (جرعة واحدة)، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وتهدف هذه الحملة العسكرية، عبر فرقها، الى تقريب خدمات التلقيح من اكبر عدد من المواطنين وخاصة في المناطق البعيدة، بما من شانه دعم جهود الصحة العمومية في التلقيح وتحسين نسبة التغطية من اجل مقاومة فيروس "كورونا" والحد من اثاره، وفق ما ذكره المصدر ذاته لـ"وات".

وستقضي فرق الصحة العسكرية بجزيرة جربة 5 ايام بين معتمدياتها الثلاث (حومة السوق، وميدون، واجيم) انطلاقا من هذا اليوم الذي يتزامن ايضا مع انطلاق حملة للتلقيح العسكرية بعدد من مناطق معتمدية سيدي مخلوف طيلة اليوم عبر 3 فرق ستتوزع بين دار الشباب سيدي مخلوف ومراكز الصحة الاساسية بالجرف، والقصبة، والمغراوية، والراقوبة الشرقية والغربية، وعمرة، وبوغرارة، والعياطي.

وتتحول الفرق يوم غد الى معتمدية بني خداش لمسح مناطق بعيدة فيها ومنها المظهار، وحلق الجمل، والشوامخ، والبحيرة، ووادي الخيل، وقصر الجراء، وورجيجن، وقصر الجديد، فيما سيكون لاهالي معتمديتي مدنين الشمالية والجنوبية موعد مع فرق الصحة العسكرية كامل يوم الجمعة، وستتحوّل ذات الفرق يوم السبت الى معتمدية جرجيس، والاحد الى بن قردان وهو نفس اليوم الذي تحط فيه فرق اخرى للصحة العسكرية رحالها بمعتمدية جربة اجيم. يشار إلى أنه سبقت انطلاق هذه الحملة العسكرية جلسة عمل بمقر ولاية مدنين للاعداد لها وضبط الرزنامة النهائية لتحرك الفرق العسكرية.



يذكر ان العدد الجملي للجرعات التي قدمتها مختلف مراكز التلقيح القارة بولاية مدنين منذ انطلاق عملية التلقيح في مارس الماضي بلغ 271 ألفا و638 جرعة منها 1281 جرعة قدمت يوم امس الثلاثاء.







مدنين: الوضع الوبائي المرتبط بفيروس كورونا في تحسن متواصل



يتواصل الوضع الوبائي بولاية مدنين في تحسن مستقر بتحسن مختلف المؤشرات وخاصة منها تراجع الوفايات بسبب الاصابة بفيروس "كورونا" الى حالة وفاة واحدة لليوم الثاني على التوالي مقابل معدل لم يقل عن 6 وفايات يومية في الايام الماضية، مع تراجع الحالات المؤكدة اليومية الى 25 اصابة محلية جديدة يوم امس، ليبلغ اجمالي الوفايات 1135 حالة وفاة والاصابات المحلية 32453 اصابة، وفق مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز.



وبين العنز ل(وات) ان الاصابات الجديدة جاءت من جملة 1153 عينة خضعت للتحليل بين سريعة ومخبرية لتتراجع نسبة الحدوث الى عددها الادنى 3 بالمائة في حين توزعت هذه الاصابات بين حومة السوق ب6 اصابات وكل من جرجيس ومدنين الشمالية والجنوبية ب5 اصابات و3 اصابات بميدون واصابة واحدة ببن قردان، دون ان تسجل معتمديات اجيم وبني خداش وسيدي مخلوف اية اصابة.



وارتفعت حالات الشفاء الى 30969 حالة شفاء بتسجيل 25 حالة شفاء جديدة منها 8 حالات بحومة السوق و5 حالات بمدنين الشمالية و4 حالات بجرجيس و3 حالات بميدون وحالتي شفاء ببن قردان وحالة شفاء واحدة بكل من مدنين الجنوبية وبني خداش وسيدي مخلوف واجيم.







الكاف: تسجيل حالة وفاة و08 إصابات جديدة بفيروس "كورونا"



سجلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم الأربعاء، في تحيين جديد للوضع الوبائي المتصل بانتشار جائحة "كورونا" حالة وفاة و08 إصابات جديدة بعدوى الفيروس، وذلك بعد صدور نتائج 122 تحليلا مخبريا لعينات رفعت بتاريخ 27 سبتمبر، اي بنسبة إصابة تقارب 6 فاصل 5 بالمائة، وهي أضعف نسبة تسجل بالجهة خلال الستة اشهر الأخيرة



كما ورد في التحيين اليومي استقرار عدد الأشخاص المقيمين بالمستشفيات في حدود 20 مصابا منهم 08 في اقسام الانعاش والعلاج المكثف فيما انخفض عدد الأشخاص الخاضعين للحجر الصحي إلى 158 حالة وهي تعد من أضعف النسب التى تسجلها الجهة خلال ال10 ايام الاخيرة



يذكر أن إجمالي الوفيات المسجلة في ولاية الكاف منذ بداية انتشار الوباء بلغ 680 شخصا وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس 19463 اصابة تعافى منها 19305 اشخاص اي بنسبة شفاء تفوق 99 بالمائة، وفق احصائيات صادرة عن الادارة الجهوية للصحة







