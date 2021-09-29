اتحاد تطاوين: اصابة اللاعب شهاب الصالحي على مستوى الأربطة المتقاطعة

أعلن اتحاد تطاوين عن تعرّض اللاعب شهاب الصالحي الى إصابة على مستوى الأربطة المتقاطعة.

وأورد اتحاد تطاوين على صفحته الرسمية أنّ الاصابة ستوجب من اللاعب شهاب الصالحي الابتعاد عن الميادين لما يناهز الخمسة أشهر، يتخللها اجراء عملية جراحية.

يشار الى ان اتحاد تطاوين يتبارى اليوم الأربعاء (س 16) مع مستقبل سليمان بملعب مصطفى الدوري بميدون في اطار الجولة الثانية لدورة المرحوم لطفي السبتي.

وبعد فوزه في المباراة الأولى على المنتخب الأولمبي التونسي 0/1 في اطار دورة المرحوم لطفي السبتي مقابل تعادل إتحاد بن قردان ومستقبل سليمان دون أهداف يتصدر الاتحاد الرياضي بتطاوين طليعة ترتيب الدورة



.ومن جهة اخرى يستضيف اتحاد تطاوين بعد اسبوعين في الجولة الاولى من المجموعة الاولى ضمن بطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم النادي البنزرتي .













