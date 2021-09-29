تدشين محطة التطهير بالسبيخة غدا الخميس لفائدة أكثر من 9 آلاف ساكن بالجهة

أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة عن التدشين الفعلي لمحطة تطهير للمياه المستعملة بالسبيخة (ولاية القيروان) غدا، الخميس، لفائدة ما يزيد عن 9 آلاف ساكن بالجهة.



وأكدت وزارة البيئة، في بلاغ لها، الأربعاء، أن كلفة انجاز المحطة، التّي انطلق استغلالها منذ ديسمبر 2020، تناهز 12،1 مليون دينار ممولة من الوكالة الفرنسية للتنمية في إطار المشروع الخامس لتطهير الأحياء الشعبية.



واعتبرت انجاز محطّة التطهير بالسبيخة من أهم المشاريع البيئية، خاصّة، أنّ المياه المعالجة ستستخدم في عدة أغراض تنموية.

"وتقدّر طاقة معالجة المحطة ب1200 م3 من المياه المستعملة في اليوم"، وفق المصدر ذاته، وهي "مزوّدة بوحدة معالجة ثلاثية لإنتاج مياه ذات جودة عالية".

يشار ان التدشين الرسمي للمحطّة سيتم بحضور وزير البيئة بالنيابة وسفير فرنسا بتونس إلى جانب المدير الإقليمي للوكالة الفرنسية للتنمية بشمال إفريقيا.







