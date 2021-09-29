بن عروس: حملة اقليمية موسعة للمراقبة الاقتصادية

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 14:53قراءة: 0 د, 41 ث
وات - انطلقت صباح اليوم الأربعاء بولاية بن عروس، حملة إقليمية موسعة للمراقبة الاقتصادية تشمل مختلف مناطق الجهة، تشارك فيها عدة فرق مركزية وجهوية وتستهدف تجار بيع الجملة والتفصيل في القطاعات الاستهلاكية الأساسية.

ووفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة ببن عروس الصادق للاهم (وات) فإن هذه الحملة تستهدف بالأساس مسالك التوزيع الخاصة بتجارة الخضر والغلال والمواد المدعمة وقطاع اللحوم الحمراء ومنتجات الدواجن والمواد المدرسية وتجارة المواد الحديدية ومواد البناء

وتهدف الحملة، إلى مراقبة شفافية ونزاهة المعاملات الاقتصادية والحد من مظاهر الاحتكار والمضاربة ورصد المخالفات المرتكبة ومدى الالتزام بأسعار السوق والتصدي للعمليات الاحتكارية والتلاعب بالمواد الدعمة.

ويشارك في هذه الحملة 18 فريقا من المراقبة الاقتصادية من ولايات إقليم تونس الكبرى ومن إدارة الأبحاث الاقتصادية ومن ولايات بنزرت ونابل وباجة وجندوبة والكاف وسليانة وبمشاركة 18 فريقا مشتركا من الشرطة والحرس البلديين، وتغطي هذه الحملة كامل ولاية بن عروس.


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