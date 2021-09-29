ايداع اربعة شبان السجن بتهمة تكوين وفاق اجرامي اختص في سرقة وسلب المواطنين باستعمال السلاح الابيض

Publié le Mercredi 29 Septembre 2021 - 09:39قراءة: 0 د, 58 ث
وات - اصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بمنوبة، امس الثلاثاء، بطاقات ايداع بالسجن في حق اربعة شبان كوّنوا وفاقا إجراميا اختص في ترصّد المواطنين وافتكاك اموالهم وهواتفهم بالقوة وتحت التهديد باسلحة بيضاء، وفق ماأفاد به مصدر امني صحفية (وات).

ياتي ذلك بعد الايقاع بالمعتدين من قبل اعوان فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بمنوبة، بالتنسيق مع اعوان الحرس الوطني بدوار هيشر، بداية الاسبوع الحالي، ومن بينهم شاب محل 11 منشور تفتيش من اجل السرقة والسلب والتهديد والعنف الشديد والاضرار بملك الغير.

واوضح نفس المصدر، انه على اثر تقدم عدد من المواطنين، ومنهم عوني امن، بشكايات افادوا فيها تعرضهم لعمليات سطو (براكاجات) وسرقة تحت التهديد باسلحة بيضاء في اوقات مختلفة، قام الاعوان بعمليات تمشيط للحيّ ونصبوا كمينا للمتهمين، وهم شبان من اعمار مختلفة، وتم ايقافهم.

كما تم في نفس العملية حجز عدد من الاسلحة البيضاء، وادوات التهديد المعتمدة في سرقة وسلب المواطنين، وبالتحري معهم قام احدهم بكسر بلور المقر الامني واعتدى على الاعوان بالعنف اللفظي.

وباستشارة النيابة العموميّة، أذنت للفرقة المذكورة بالاحتفاظ بهم جميعا، ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم من اجل تكوين وفاق مختص في السرقات وهضم جانب موظف عمومي بالقول أثناء مباشرته لوظيفه والأضرار بملك الغير العامة داخل مؤسسة امنية، وفق نفس المصدر.

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