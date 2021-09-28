بطولة القسم الوطني "ا" لكرة اليد (مرحلة التتويج):نتائج مباريات الجولة الخامسة ايابا

في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة إيابا من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021 التي دارت مساء يوم الثلاثاء:



قاعة الحمامات

جمعية الحمامات / مكارم المهدية 27-29

قاعة الزواوي

الترجي التونسي / نادي ساقية الزيت 35-26

قاعة قصور الساف

نادي قصور الساف/ النادي الافريقي 22-30

القاعة الاولمبية بسوسة

النجم الساحلي / نادي بعث بني خيار 25-31



الترتيب

1-الترجي الرياضي 22

2-النادي الافريقي 20

3-جمعية الحمامات 14

-النجم الساحلي 14

-نادي ساقية الزيت 14

6-مكارم المهدية 9

7-نادي قصور الساف 8

8-بعث بني خيار 7









