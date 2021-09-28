بطولة القسم الوطني "ا" لكرة اليد (مرحلة التتويج):نتائج مباريات الجولة الخامسة ايابا

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 18:19قراءة: 0 د, 27 ث
في ما يلي نتائج مقابلات الجولة الخامسة إيابا من مرحلة التتويج لبطولة القسم الوطني "أ" لكرة اليد للموسم الرياضي 2020-2021 التي دارت مساء يوم الثلاثاء:

قاعة الحمامات
جمعية الحمامات / مكارم المهدية 27-29
قاعة الزواوي
الترجي التونسي / نادي ساقية الزيت 35-26
قاعة قصور الساف
نادي قصور الساف/ النادي الافريقي 22-30
القاعة الاولمبية بسوسة
النجم الساحلي / نادي بعث بني خيار 25-31

الترتيب
1-الترجي الرياضي 22
2-النادي الافريقي 20
3-جمعية الحمامات 14
-النجم الساحلي 14
-نادي ساقية الزيت 14
6-مكارم المهدية 9
7-نادي قصور الساف 8
8-بعث بني خيار 7




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