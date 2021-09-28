العرض الأول لفيلم "مجنون فرح" للمخرجة ليلى بوزيد: جدلية الروح والجسد التي لا تعرف منتهاها

قدمت المخرجة التونسية ليلى بوزيد اليوم الثلاثاء بإحدى قاعات العاصمة العرض الاول الخاص بفيلمها "مجنون فرح" المرشح ضمن المسابقة الرسمية للافلام الروائية الطويلة لايام قرطاج السينمائية في دورتها 32 المقررة خلال شهر أكتوبر القادم .



العمل اختزل في طياته مجموعة من الاحداث المرتبطة بالحياة اليومية للشخصية المحورية للفيلم "احمد" (الممثل سامي عوطالبلي) الطالب الفرنسي من اصول جزائرية الذي يلتقي "فرح" (زينب بالحاج عمر) بمدرجات جامعة السوربون تلك الشابة التونسية القادمة حديثا لباريس بهدف الدراسة لتنطلق مع اول نظرة بينهما، حكاية حب ممزوجة بالرغبة الجامحة تحركها احاسيس ومشاعر تختلف لدى كليهما بين راغب في حب ملهم يلامس القدسية ودعوة صريحة منها لترجمة تلك الاحاسيس الى لغة الجسد.



والحقيقة ان المخرجة ليلى بوزيد جعلت من فيلمها "مجنون فرح" امتدادا ضمنيا لشريطها الفارط "على حلة عيني" مع التوسع اكثر في تعرية النفس البشرية وابراز كمية المشاعر والاحاسيس التي تعتملها حيث كانت جل المشاهد التي يظهر فيها البطل "احمد" عبارة عن سردية لنفسية شاب يتصارع داخله بين الحسي والروحي فينجذب تارة الى رغباته وطورا الى العادات والتقاليد التي تربى عليها صلب عائلة جزائرية عاشت صعوبات التاقلم مع المجتمع الفرنسي واكتوت بنار الغربة او الاغتراب بسبب افكارها المعارضة لنظام الحكم في وطنها الام (شخصية الاب).

وحتى تقطع الحبل السري الذي يربط المشاعرالجياشة للشاب احمد بالرغبة في معايشتها على ارض الواقع مع زميلته فرح، سعت المخرجة الى المزج بين الحاضر والماضي من خلال تصويرها لحصص دروس الادب المقارن التي تؤمنها الاستاذة "مورال" بالجامعة وتحديدا الأدب العربي القديم والتمثلات الشعرية والصور الفلسفية التي تؤسس لماهية الحب وكيفية سبرأغواره وخاصة علاقتة بالجسد وبالشهوات الجنسية ليصبح التاريخ في الذهنية الجماعية للافراد يذكّر بمجتمع منفتح ومتحرر وجزءا من الواقع بل انه يتحول الى ملهم وعنصر ابداع ومصدر قوة .

ولعل القوة التي اكتسبها الشاب احمد في نهاية الفيلم عندما لامس جسد فرح وكسر بذلك حاجز الخوف الذي ظل ملازما له جعله يبحث عن ماضيه وهويته العربية خصوصا بعد قصائد الحب التي ارسلتها فرح له باللغة العربية التي يجهلها تماما وهو ما دفعه ليلقي باللوم على والده لانه لم يعلمه اياها بدعوى انها لن تفيده في شيء.

فيلم "مجنون فرح" بالمواصفات الفنية المعتمدة وخاصة الموسيقى المصاحبة للفنان لوكاس غودان التي كانت تعلو وتخفت وفقا للمشاهد والاضواء وزوايا التصوير هو عبارة عن بورتريه لشخصية موجودة بمجتمعاتنا الى جانب كونه عملا شبابيا بالاساس حيث راهنت فيه المخرجة على الطاقات الشابة في دلالة على حيوية سينما الواقع التي يمثلها الجيل الجديد من السينمائيين وثرائها وعمق محتواها وكسرها للسائد والمألوف بأسلوب لا يخلو من الحرفية والرقي.

تقول ليلى بوزيد في ختام العرض الاول لفيلمها أمام عدد كبير من الإعلاميين الذين واكبوا هذا العمل في عرضه الأول قبل أن يخرج للقاعات بداية من يوم غد،

" قدمت صراعا داخليا للنفس امام مراى ومسمع الجميع ..حتى المشاهد الحميمية للشاب احمد بغرفته اطلقت العنان لها ليراها الكل بدون قيود او معوقات لتكون المشاعر واضحة بدون اي افتعال " وتضيف " الثقافة العربية جزء من تاريخ البشرية الحافل بالاحداث والتفاعلات ورغبتي في الجمع بين الماضي والحاضرهو تاسيس للمستقبل الذي نريده نابعا من داخلنا ومن مشاعرنا وكل ما نقوم به لابد ان يكون عن قناعة ومنطلقه انتماؤنا الفكري والثقافي والحضاري ".



