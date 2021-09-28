"إضاءات على عالم النشر في تونس من 1984 إلى 2020 " إصدار جديد للكاتب والناشر منصف بن عياد

وات - أصدر الكاتب والناشر المنصف بن عياد هذه الأيام كتابا باللغة الفرنسية يحمل عنوان "إضاءات على عالم النشر في تونس من 1984 إلى 2020" رصد من خلاله تطور قطاع النشر في تونس على مدى 37 سنة.



وقد تضمن الكتاب دراسة إحصائية لدور النشر التي ظهرت سنويا والدور التي اضمحلت مع تعداد إصدارات كل واحدة منها. كما عاد الكاتب إلى أهم القرارات التي تم اتخاذها لفائدة قطاع النشر، وعلاقتها بالوضع السياسي القائم آنذاك، مع تقييمه لتأثير تلك القرارات على النشر في تونس، وتقديم مقترحات من شأنها أن تساهم في النهوض بهذا القطاع.



وقد جاء الكتاب ثريا بالمعطيات الدقيقة التي تعكس حجم المراجع البيبليوغرافية والبحث الهام الذي قام به الكاتب رغبة منه ككاتب وناشر إلى إطلاع القراء والمهتمين بمجال النشر من فاعلين ثقافيين وأصحاب قرار على معطيات واقعية بعيدا عن المعلومات الفاقدة للدقة التي قد يصادفها القارئ أو الباحث هنا وهناك وفق ما جاء في تصريح المنصف بن عياد لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.

وأوضح الكاتب في حديث مع "وات" أن هذا العمل استغرق وقتا طويلا من البحث والتدقيق وهو يهدف إلى توفير معلومات تساهم في نقل الصورة بأمانة عن واقع النشر في تونس خاصة في ظل غياب أرقام دقيقة ومحيّنة. كما أعرب الكاتب عن أمله في أن يكون هذا العمل منطلقا لفتح حوار جدي بين المهنيين وسلطة الإشراف بناء على أسس دقيقة لا على معطيات تقريبية.



وعن سبب اختيار سنة 1984 منطلقا لهذه الدراسة يقول الكاتب لأنها تتزامن مع الذكرى الخامسة لإصدار القانون عدد 749 لسنة 1979 المتعلق بتشجيع الدولة للإنتاج الأدبي والعلمي وقد تم تنقيح هذا القانون عديد المرات، وهو الذي ينظّم إلى حد اليوم اقتناءات الكتب التونسية من قبل وزارة الشؤون الثقافية. وتمثل اقتناءات الوزارة القسط الأوفر ضمن سوق الكتاب في تونس وهي تمثل أيضا نحو 80 بالمائة من رقم معاملات الناشرين. ومع تدهور الوضع الاقتصادي اليوم في تونس تراجعت قيمة اقتناءات الوزارة ولم تعد تستجيب لانتظارات الناشرين، مما دفع ببعض الناشرين (القادرين) على التأقلم مع متطلبات الواقع الجديد ومواكبة التحولات الرقمية، عبر اعتماد النشر الإلكتروني من أجل ضمان البقاء على الساحة.

وتم تقسيم الفترة التي تمت دراستها إلى سبعة أقسام يمتد كل قسم منها على خمس سنوات باستثناء القسم الأخير الذي قام فيه الكاتب بمسح سبع سنوات .





من مجموع 450 دار نشر 8 فقط حافظت على استمرارياتها طيلة 37 سنة





ودون احتساب المؤسسات الحكومية التي تنشر إصدارات على غرار الكليات ومراكز البحث والوزارات وغيرها، أحصى الكاتب 450 دار نشر بين 1984 و2020 نشرت حوالي 32 ألف عنوان، ولكن بالنظر إلى جدول دور النشر على مدى 37 سنة نجد أن 8 منها فقط حافظت على وجودها واستمراريتها رغم كل الصعوبات التي اعترضتها وهذه الدور هي دار المعارف وأليف والدار العربية للكتاب وديميتر ودار الجنوب وبيت الحكمة وسيريس ودار محمد علي.

وعلى مدى 37 سنة كذلك أغلقت 350 دار نشر أي بمعدل 9.4 دار نشر سنويا وهو ما يعطي فكرة عن تطور دور النشر على مدى السنوات الماضية. وتطرق الكاتب في الجزء الثاني من إصداره إلى أهم الأسباب التي أدت عديد المرات إلى إغلاق دور النشر.



"إضاءات على عالم النشر في تونس من 1984 إلى 2020 " كتاب لا يدعي تقديم حقائق مطلقة بل يأمل كاتبه الذي يعمل في مجال الكتاب والنشر منذ ثمانينات القرن الماضي، "أن يكون منطلقا لمزيد التفكير وللتحرك من أجل اتخاذ القرارات اللازمة".

وتجدر الإشارة إلى أن هذا الكتاب هو إصدار "استعادي" حيث كان الكاتب والناشر المنصف بن عياد قد أصدر سابقا عديد الكتب والدراسات التي تخص قطاع النشر في تونس منها "قراءة في وثائق ضائعة لاتحاد الناشرين التونسيين" و"الكتاب التونسي إلى أين؟" و"النشر في تونس من 2006 إلى 2016 : الواقع والآفاق".



وجدد المنصف بن عياد في حديثه مع "وات" التعبير عن حرصه على المساهمة في النهوض بوضعية النشر في تونس من خلال مختلف هذه الدراسات الإحصائية والقراءة الكمية والنوعية، علما أنه رغم ما تضمنه الكتاب الصادر سنة 2016 من إحصائيات ومعطيات تتعلق بدور النشر وبدعم الورق وازدياد وتقلص عدد الناشرين من فترة إلى أخرى والأسباب الناجمة عن ذلك وتأثيراتها على الكتاب التونسي على المستويين الوطني والدولي، وما جاء فيه من مقترحات قدمها الكاتب/الناشر لوزارة الشؤون الثقافية فإن سلطة الإشراف لم تحرك ساكنا ولم تستفد من هذه الدراسة لتعديل بوصلة قراراتها المتعلقة بمجال الكتاب والنشر والتي يعاني منها مختلف الفاعلين في هذا القطاع وهو ما يتضح جليا في نبرة الغضب التي تضمنها البلاغ المشترك الصادر موفى شهر أوت الماضي عن اتحاد الناشرين واتحاد الكتاب التونسيين.



