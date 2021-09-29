مجلس المنافسة ينظر اليوم في وضعية 54 مصحة خاصة تعمّدت الترفيع في بعض التعريفات

وات - يعقد مجلس المنافسة، هيئة قضائية، اليوم الأربعاء، جلسة مرافعة بمقره بالبحيرة للنظر في ملف تعهد به تلقائيا منذ جويلية 2019 ضد الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة و54 مصحة خاصة.



وقال رئيس مجلس المنافسة، رضا بن محمود، الثلاثاء في تصريح لـ"وات"، إنّ التّعهد التّلقائي الذي قام به المجلس يعود الى الممارسات التي تتعلق باتخاذ المصحات المعنية لقرارات الترفيع في بعض التعريفات في عدد من الخدمات الصحية.



وتتعلق هذه الخدمات بجراحة القلب والشّرايين وجراحة الأوعية الدّموية والاعمال الطبية على الشرايين دون احترام للاتفاقيات التي تربطها بالصندوق الوطني للتامين عن المرض "كنام".



وأشار المتحدث الى ان المجلس سبق له ان أدان في السابق الغرفة النقابية الوطنية للمصحات الخاصة من اجل اتفاق مخلّ بالمنافسة.



وأفاد بن محمود في ما يهم ملف الاحتكار في مادة الحديد، أنّ اعمال البحث والتقصي أوشكت على الانتهاء وختم الأبحاث للملف.



