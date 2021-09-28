المنتخب التونسي للسيدات يشرع في تربص اعدادي تحضيرا لمقابلتيه الوديتين مع الهند والامارات

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 18:38قراءة: 0 د, 46 ث
يشرع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات اليوم الثلاثاء في اجراء تربص اعدادي بالعاصمة، تحضيرا للمباراتين الدوليتين الوديتين بالإمارات، ضد المنتخبين الهندي والإماراتي يومي 4 و 6 أكتوبر القادم.

ويدخل هذا اللقاءان الوديان في اطار الاعداد لمواجهة المنتخب المصري ذهابا يوم 20 اكتوبر في القاهرة وايابا يوم 26 من نفس الشهر في تونس لحساب الدور الاول من تصفيات كاس امم افريقيا "المغرب 2021".

ووجه المجرب سمير الأندلسي الدعوة الى 21 لاعبة للمشاركة في هذا التربص، هنّ:

الجمعية الرياضية بسوسة: أية الجدي – إيمان مشارة – أحلام حطاب- اية بن خليفة – شيراز بن علي- ملاك شهود- لينا شبيل- ردينة رويس.
الجمعية الرياضية بنك الإسكان: شيماء عباسي – مريم ساسي – رمال عبود- إبتسام بن محمد- نورهان عياري- عبير ساسي- سمية العميرى
الجمعية الرياضية بالساحل: ياسمين جماعي
الجمعية الرياضية بوحجلة: نجلاء حراثي
الجمعية الرياضية سبيبة: ذكرى محفوظ
نادي العين الإماراتي: صابرين ماماي
نادي أبو ظبي الإماراتي: إيمان الطرودي
غازي عنتاب سبور التركي: مريم حويج

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 233215



En continu

Toutes les news

الأربعاء 29 سبتمبر 2021 | 22 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:34 18:08 15:32 12:17 06:13 04:47
Babnet
29°
Babnet29°Babnet% 39:الرطــوبة
تونــسBabnet21°
6.17 كم/س
:الــرياح
Babnet
الأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
29°-2128°-2228°-2127°-2132°-22
  • Avoirs en devises
    21538,5

  • (28 sept)
  • Jours d'importation
    133
  •              1 € = 3,29465 DT        1$ =2,81714 DT
  • Solde Compte du Trésor   (28 sept)   1250,9 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة

Babnet Archive