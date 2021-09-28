المنتخب التونسي للسيدات يشرع في تربص اعدادي تحضيرا لمقابلتيه الوديتين مع الهند والامارات

يشرع المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم للسيدات اليوم الثلاثاء في اجراء تربص اعدادي بالعاصمة، تحضيرا للمباراتين الدوليتين الوديتين بالإمارات، ضد المنتخبين الهندي والإماراتي يومي 4 و 6 أكتوبر القادم.



ويدخل هذا اللقاءان الوديان في اطار الاعداد لمواجهة المنتخب المصري ذهابا يوم 20 اكتوبر في القاهرة وايابا يوم 26 من نفس الشهر في تونس لحساب الدور الاول من تصفيات كاس امم افريقيا "المغرب 2021".



ووجه المجرب سمير الأندلسي الدعوة الى 21 لاعبة للمشاركة في هذا التربص، هنّ:



الجمعية الرياضية بسوسة: أية الجدي – إيمان مشارة – أحلام حطاب- اية بن خليفة – شيراز بن علي- ملاك شهود- لينا شبيل- ردينة رويس.

الجمعية الرياضية بنك الإسكان: شيماء عباسي – مريم ساسي – رمال عبود- إبتسام بن محمد- نورهان عياري- عبير ساسي- سمية العميرى

الجمعية الرياضية بالساحل: ياسمين جماعي

الجمعية الرياضية بوحجلة: نجلاء حراثي

الجمعية الرياضية سبيبة: ذكرى محفوظ

نادي العين الإماراتي: صابرين ماماي

نادي أبو ظبي الإماراتي: إيمان الطرودي

غازي عنتاب سبور التركي: مريم حويج



