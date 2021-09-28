سوسة: القبض على شخص يشتبه في انتمائه الى تنظيم إرهابي وضبط بندقية صيد و30 خرطوشة ومجموعة من السكاكين والاسلحة البيضاء بحوزته

تمكّن أعوان مركز الحرس الوطني بسيدي بوعلي من ولاية سوسة، اليوم الثلاثاء، من القبض على شخص اصيل المنطقة إثر ورود معلومات تفيد تحوزه لبندقية صيد بدون رخصة، وتم بموجب هذه المعلومات اعلام النيابة العمومية التي اذنت بمداهمة محل سكنى المظنون فيه، أين تم العثور على بندقية الصيد، و30 خرطوشة، ومجموعة من السكاكين والاسلحة البيضاء.



كما تم، وفق تأكيد مصدر امني لـ"وات"، ضبط كتب دينية ودعوية تحريضية، اضافة إلى جمازة خاصة بالامن الوطني، مع قاذفة مسامير، ووعاء بنزين، مع كبالات بلاستيكية، ومنظار نهاري، وصورة بها شخص يقوم بتقليد طريقة تنظيم "داعش" في تنفيذ عملية الاعدام.

وأفاد ذات المصدر الأمني ان الشخص الذي تم ضبطه محل منشوري تفتيش من أجل السرقة والعنف، مضيفا ان النيابة العمومية اذنت باتخاذ الاجراءات القانونية في شأنه والتحري معه في شبهة الانتماء الى تنظيم ارهابي، مع تكليف فرقة الابحاث والتفتيش للحرس الوطني بالنفيضة بالتثبت ومزيد التحري في الموضوع.







