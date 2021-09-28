نحو ترحيل 76 شابا تونسيا كانوا موقوفين بمراكز الهجرة غير الشرعية في ليبيا (القنصلية العامة التونسية بطرابلس)

وات - أعلنت القنصلية العامة التونسية بطرابلس، (ليبيا)، أن مصالحها أنهت صباح اليوم الثلاثاء، جميع الترتيبات المستوجبة لترحيل دفعة تتكون من 76 شابا تونسيا، "كانوا موقوفين بمراكز الهجرة غير الشرعية بطرابلس".



وأضافت القنصلية في صفحتها على موقع التواصل الإجتماعي (الفايسبوك)، أن هذه الدفعة هي الأخيرة من المواطنين التونسيين الذين تم إيقافهم مؤخرا، من قبل الأمن الليبي، "بسبب المشاركة في عمليات هجرة غير نظامية".



كما جاء في البلاغ أن عودة هؤلاء المواطنين إلى أرض الوطن، منتظرة مساء اليوم الثلاثاء، عبر المنفذ الحدودي برأس جدير، "حيث تولّت مصالح البعثة تأمين نقلهم إلى المنفذ، بالتعاون مع السلطات التونسية والليبية ذات الصلة".







