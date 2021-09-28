إحباط 104 عمليّة تهريب خلال الاسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تفوق قيمتها 3 ملايين دينار

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 16:42قراءة: 0 د, 44 ث
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 19 الى 25 سبتمبر الجاري، من إحباط 104 عمليّة تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بأكثر من 3 ملايين و 339 ألف دينار.

وأفادت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، بأنه تم إلقاء القبض على 1843 شخصا مفتّشا عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ، وحجز 21 بندقية صيد ممسوكة دون رخصة ومسدس و 232 خرطوشة خاصة بها.

وأضافت أنه تم حجز حوالي 4 كلغ من مخدر القنب الهندي "الزطلة" و44 قرصا مخدرا و 37 قطعة مخدر، حيث قدرت القيمة المالية الجملية للمخدرات المحجوزة بحوالي 46 الف دينار، فضلا عن حجز 24346 علبة جعة و 10 قوارير خمر، و 49 وسيلة مفتّش عنها.


كما أكدت إحباط 23 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة و إلقاء القبض على 90 مجتازا، الى جانب إحباط 53 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة و إلقاء القبض على 557 مجتازا.


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