رئيس نقابة أطباء القطاع الخاص ينفي خبر إمكانية إختيار نوع التلقيح المضاد لكوفيد-19 في العيادات الخاصة

وات - نفى رئيس النقابة التونسية لأطباء القطاع الخاص، سمير شطورو، اليوم الثلاثاء الخبر المتداول على أحد صفحات منصة التواصل الاجتماعي "الفايسبوك" بخصوص إمكانية إختيار المواطن لنوع التلقيح الذي يرغب في تلقيه ضد كوفيد-19، مؤكدا أن العيادات الخاصة تستعمل حاليا لقاح وحيد متمثل في "أسترازينيكا"



وأوضح سمير شطورو في تصريح لـ(وات) اليوم أن العيادات الخاصة طالبت من وزارة الصحة مؤخرا بتوسيع قائمة التلاقيح المضادة لكورونا في العيادات والمخابر الخاصة من أجل تلقيح مختلف الفئات العمرية، لافتا إلى أن اللقاح البريطاني "أسترازينيكا" موجه فقط

للشريحة العمرية 40 سنة فما فوق



وأفاد أن عدد الأشخاص الذين تلقوا التطعيم بالعيادات والمخابر الخاصة لم يتجاوز 2000 خلال قرابة 3 أسابيع مؤكدا في المقابل أن الهدف من عمليات التلقيح المتواصلة والتي انخرطت فيها العيادات والمخابر والصيدليات بصفة تطوعية ومجانية هو لتشجيع المواطن والمسنين على التلقيح وتسهيل عملية التنقل



وقال إن عملية التلقيح في العيادة هي عملية نوعية وليست كمية، لافتا إلى أن الطبيب يلعب دورا هاما في طمأنة كبار السن بخصوص سلامة التلاقيح علاوة على تنقل الطبيب في بعض الأحيان إلى منازل المواطنين الذين لا يريدون التنقل لتلقي التطعيم وذلك بصفة مجانية



وشدد شطورو على ضرورة تعاضد جهود كل الأطراف المعنية من أجل تحقيق الأهداف المرجوة وتلقيح أكبر عدد ممكن من المواطنين وحمايتهم من الفيروس، لافتا إلى تجند أطباء القطاع الخاص في عمليات التلقيح ضد كورونا



للإشارة أفادت وزارة الصحة في احصائياتها اليومية حول تقدم عمليات التلقيح توقيا من فيروس كورونا الى أن 3 ملايين و768 الفا

و319 شخصا استكملوا بتاريخ يوم الاثنين 27 سبتمبر الجاري تلقي التطعيم ضد كورونا



