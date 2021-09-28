الرابطة 2- المدرب فتحي الحاج اسماعيل ينسحب من تدريب جمعية جربة

اعلن المدرب فتحي الحاج اسماعيل عن انسحابه من تدريب جمعية جربة في مفتتح الموسم الجديد وقبل انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم.



وقال الحاج اسماعيل على صفحته على الفايس بوك " لقد لبيت نداء الواجب اتجاه جمعيتي ونظرا لعدم وضوح أمور التسيرية في جمعية جربة قررت انسحاب من تدريب الفريق ".



