الرابطة 2- مستقبل قابس يجدد عقود ثمانية لاعبين

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 14:41قراءة: 0 د, 42 ث
اعلن مستقبل قابس انه تم امس تجديد عقود اللاعبين أسامة بوبكر و أمين وايلي وحمدي المسلمي ويوسف الخميري ومحمد البجاوي و خليل الصكلي وعلاء الجبالي و الحارس أسامة صدوقة .

كما افاد النادي ان الفريق يتحول اليوم الى تطاوين حيث سيقيم بأحد نزل الجهة ليخوض مباراة الباراج التمهيدي مع الترجي الجرجيسي يوم غد الاربعاء بملعب بئر الاحمر بتطاوين .

و قد إستدعى المدرب حسان القابسي 21 لاعبا هم على التوالي /
- حراسة المرمى : أسامة صدوقة ولؤي منجة وحمزة عتيق .
- خط الدفاع : مهاب التواتي وعلاء الجبالي وسليم القاسمي وعلي المساكني و كارم حاج علي .
- خط وسط الميدان : حمدي المسلمي وإيهاب بن عمر وحسين منصور وخليل الصكلي وأسامة الفزاني ويوسف الزهري وعلاء عبد الواحد و محمد البجاوي.
- خط الهجوم : يوسف الخميري وأمين وايلي وأسامة بوبكري وأسامة النفاتي و رامي الطاهي.

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