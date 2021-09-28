اضرابات اتصالات تونس: الادارة العامة ملتزمة باعتماد حوار بناء مع شريكها الاجتماعي لاستعادة نشاطهاالعادي

وات - أكدت اتصالات تونس، الثلاثاء، التزامها باعتماد حوار بناء مع شريكها الاجتماعي باعتباره "السبيل الوحيد للاتفاق حول المطالب المهنية"، مشيرة الى سعيها المستمر للتوصل إلى حلول تتفق مع تطلعات الأعوان وتمكن من استعادة النسق العادي للنشاط.

وأعربت عن "أسفها لتنفيذ الجامعة العامة لمجمع اتصالات تونس (التابعة لاتحاد الشغل) الإضراب، الذي دعت له يومي 27 و28 سبتمبر 2021، "رغم البوادر الإيجابية المسجلة مؤخرا في إطار التفاوض مع شريكها الاجتماعي سعيا للتوصّل إلى توافق يسمح بتجاوز الأزمة الحالية".

ولفتت الادارة العامة لاتصالات تونس، في بلاغ لها، الى "استعدادها للتفاوض الجدّي والمسؤول حول جميع النقاط المطروحة وبعيدا عن كل أشكال التصعيد والمواجهة التي من شأنها أن تلحق أضرارا جسيمة بالمؤسسة وتنال من مصالح أعوانها وحرفائها وسائر شركائها".

وشرع منظورو الجامعة العامّة لمجمع اتصالات تونس، أمس الاثنين، في تنفيذ اضراب عن العمل بيومين يشمل جميع فروع المجمع وذلك "بعد انسداد أفق الحوار والتفاوض بين الطرفين النقابي والاداري حول جملة من المطالب"، وفق ما صرّح به، كاتب عام الجامعة، مختار النصري، لـ(وات).

وقال النصري ان "نسبة المشاركة في هذا الاضراب، الذّي دعت إليه الهيئة الادارية القطاعية للجامعة العامّة لمجمع اتصالات تونس في 2 سبتمبر 2021، بلغت 100 بالمائة".

وأشار الى أن موظفي وأعوان الشركة نفذوا يوم 17 أفريل 2020 اضرابا عن العمل على خلفية "التفويت في أنشطة الشركة" وسبقتها سلسلة وقفات احتجاجية منذ شهر افريل 2021.

ولفت الى أن أبرز المطالب تتمثل في إلغاء العمل بالأمر الحكومي عدد 422 لسنة 2020، الذي يمنح المستثمر الأجنبي إمكانية التصرّف في ممتلكات اتصالات تونس دون الرجوع الى أملاك الدولة، والتراجع عن نيّة تسريح نحو 2400 عون وتفعيل الاتفاقيات السابقة، التّي تهم الترفيع في المنح المالية والتراجع عن "التفويت" في النشاط التجاري والتقني للشركة.



