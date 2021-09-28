"حركة مشروع تونس" : تكليف الفاضل محفوظ باجراء اتصالات لخلق آلية سياسية وطنية للخروج من الوضع الحالي

قررت حركة مشروع تونس تكليف العميد محمد الفاضل محفوظ عضو المكتب التنفيذي بالحركة ، بإجراء الاتصالات اللازمة بهدف المساهمة في خلق آلية وطنية مدنية وسياسية لوضع تصورات وبرنامج عمل وطني تشاركي للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي في أقرب الآجال والدفاع عن الحريات ودولة القانون والديمقراطية.



ودعت الحركة، في بلاغ أصدرته اليوم الثلاثاء عقب إجتماع المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، بأن يكون في قلب هذه الآلية المنظمات الوطنية وعلى رأسها الاتحاد العام التونسي للشغل، التي ترفض الرجوع لما قبل 25 جويلية وتطالب في نفس الوقت بوضع تصورات وبرنامج عمل وطني تشاركي للخروج من الوضع الاستثنائي الحالي في أقرب الآجال والدفاع عن الحريات ودولة القانون والديمقراطية.



كما دعت الحركة كافة القوى والشخصيات التي تشترك معها في هذه المقاربة إلى العمل الجماعي العاجل حماية للبلاد من استقطاب خطير يعمق الأزمة ويضاعف منسوب التدخل الأجنبي في ظرف اقتصادي واجتماعي صعب جدا يتطلب معالجة سريعة وحوكمة فاعلة وناجعة.





