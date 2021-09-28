رجة ارضية الاثنين ليلا شمال شرق المتلوي

Publié le Mardi 28 Septembre 2021 - 08:52قراءة: 0 د, 18 ث
وات - شهدت شمال شرق المتلوي بولاية قفصة، مساء أمس الاثنين، رجة أرضية بقوة 4ر2 درجة على سلم ريشتر، على الساعة 22 و53 دقيقة، وفق ما أكدته محطات رصد الزالزل التابعة للمعهد الوطني للرصد الجوي.

وأفاد المعهد الوطني للرصد الجوي، في بلاغ له، ان التحاليل الأولية حدّدت مركز الرّجة بـ34ر45 درجة خط عرض و08ر49 درجة خط طول شمال شرق المتلوي.

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