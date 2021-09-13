احباط 94 عملية تهريب خلال الاسبوع الفارط وحجز بضائع مهربة تتجاوز قيمتها مليونين ونصف

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 15:12 قراءة: 0 د, 33 ث
تمكّنت وحدات الحرس الوطني بكامل تراب الجمهوريّة، خلال الفترة الممتدّة من 5 الى 11 سبتمبر الجاري، من إحباط 94 عملية تهريب، حيث قدّرت القيمة الماليّة الجمليّة للبضائع المهرّبة المحجوزة بحوالي مليونين و515 ألف دينار.

وأوردت وزارة الداخلية في بلاغ لها اليوم الإثنين، أنه تم القبض على 1339 شخصا مفتّشا عنهم من أجل قضايا حقّ عامّ، وحجز 22 بندقية صيد ممسوكة دون رخصة ومسدس و106 خرطوشة.

وأضافت أنه تم حجز 5768 علبة جعة و44 قارورة خمر، الى جانب حجز 47 وسيلة نقل مفتّش عنها.

وأكدت إحباط 16 عملية اجتياز للحدود البرية خلسة وإلقاء القبض على 41 مجتازا، فضلا عن إحباط 82 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة وإلقاء القبض على 648 مجتازا.



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