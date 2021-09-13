وحدات الحرس بمدنين وتطاوين تحجز سجائر مهربة بقيمة 193 ألف دينار (الداخلية)

Publié le Lundi 13 Septembre 2021 - 14:50 قراءة: 0 د, 24 ث
ضبطت وحدات الحرس الوطني بمدنين وتطاوين كمية من علب السجائر المهربة قدرت قيمتها بـ 193 ألف دينار، وفق ما ورد في بلاغ لوزارة الداخلية اليوم الإثنين.

فقد تمكنت وحدات الحرس الوطني بمدنين من ضبط سيارة محملة ببضاعة مهربة تتمثل في 4500 علبة سجائر. وقدرت القيمة المالية الجملية للمحجوز بأكثر من 33 ألف دينار

كما تمكّنت وحدات الحرس الوطني بتطاوين من ضبط سيارة رباعية الدفع محملة ببضاعة مهربة تتمثل في كميات من علب السجائرن قدرت قيمتها بـ 160 ألف دينار.

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