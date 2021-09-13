قابس: التمديد في العمل بالحجر الصحي الموجه بمعتمدية وذرف

وات - قررت اللجنة الجهوية لمجابهة جائحة "كورونا" بولاية قابس الليلة الماضية، التمديد في العمل باجراءات الحجر الصحي الموجه بمعتمدية وذرف الى غاية يوم الأحد 19 سبتمبر ليتواصل بذلك رفع الكراسي والطاولات ومنع الاستهلاك على عين المكان بالنسبة للمقاهي والمطاعم بهذه المنطقة انطلاقا من الساعة السادسة مساء.



وبررت اللجنة قرارها في بيان نشرته لعموم المواطنين على الصفحة الرسمية لولاية قابس بمستوى الاختطار لفيروس "كورونا" بوذرف والذي يبلغ 650 حالة ايجابية على كل 100 الف ساكن.



من جهة أخرى قررت اللجنة ايضا مواصلة غلق قاعات الالعاب الالكترونية بكافة معتمديات الولاية الى غاية يوم الأحد 19 سبتمبر



