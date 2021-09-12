سلسلة بشرية على امتداد شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة للتنديد بالتلوث البحري

Publié le Dimanche 12 Septembre 2021 - 21:49 قراءة: 1 د, 27 ث
وات - نظّم عدد من أهالي الضاحية الجنوبية للعاصمة وبمساهمة من عدد من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي والمبادرات المواطنية مساء اليوم الأحد، على امتداد شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة، سلسلة بشرية، للمطالبة بغلق تدفق مياه الصّرف الصحي والسكب الصناعي في البحر.

وأوضحت الناشطة في المجال البيئي ، دنيا زاد التونسي أن التلوث البحري على مستوى شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة بلغ مستويات كبيرة وأصبح يشكل كارثة بيئية، نجم عنها تغير ملامح الواجهة البحرية التي باتت تميل إلى اللون القاتم بفعل استمرار تدفق المياه الملوثة على مدى سنوات عديدة.
وأضافت التونسي، أن عددا من الجمعيات البيئية قامت بإجراء عديد التحاليل المخبرية على مياه البحر شملت عدة نقاط من شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة لتثبت نتائجها وجود بكتيريا ضارة على الصحة العامة منعت بموجبها السباحة في هذه الشواطئ التي شكلت لعقود قبلة للمصطافين.

ودعا رئيس بلدية الزهراء محمد ريان الحمزاوي من جانبه الهياكل المعنية إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ البيئة البحرية ومقاومة التلوث وايجاد حلول عملية لمشكلة الصرف الصحي وإعادة الحياة إلى الواجهة البحرية للضواحي الجنوبية للعاصمة معتبرا أن التلكؤ في اتخاذ خطوات عملية جادة لمعالجة هذا الاشكال من شأنه أن يضاعف من معاناة متساكني هذه الضواحي، الذين باتوا غير راضين على استمرار هذا الوضع.

وطالب عدد من المواطنين الذين تفاعلوا مع هذه المبادرة، الجهات الرسمية، بضرورة التدخل ووضع حد لهذا التلوث الذي وصفوه بالقاتل، كما عبر عدد منهم عن نيتهم التوجه للقضاء لاستصدار أحكام تمنع مواصلة سكب هذه الملوثات في البحر .

يذكر ان هذه التظاهرة قد سبقتها حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار " صكّر الاوناس على بحر الضاحية الجنوبية " تفاعل معها العديد من المواطنين من متساكني هذه الجهات وغيرهم والذين قدم عدد كبير منهم اليوم الاحد للمشاركة في تشكيل هذه السلسلة البشرية التي امتدت على شواطئ رادس والزهراء و حمام الانف وحمام الشط .


Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 232287

Oceanus  ()  |Dimanche 12 Septembre 2021 à 21h 47m |           
Oui ils ont raison la tunisie est devenu un pays tres sale sur terre et dans la mer et il faut intervenir vite et d une maniere profonde car on va vers la grande catastrophe ecologique et il faut combattre le phenomene du plastique une fois pour toutes en obligent les hotels restaurants et cafes a ne servir de l eau que dans les bouteilles de cristal en creyant une bouteille de cristal d un litre et demi avec celles d un litre et qu on opte pour
les sachets en papier et utiliserles couffins.le probleme de l environnement est devenu une propriete vitale



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