سلسلة بشرية على امتداد شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة للتنديد بالتلوث البحري

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نظّم عدد من أهالي الضاحية الجنوبية للعاصمة وبمساهمة من عدد من الجمعيات الناشطة في المجال البيئي والمبادرات المواطنية مساء اليوم الأحد، على امتداد شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة، سلسلة بشرية، للمطالبة بغلق تدفق مياه الصّرف الصحي والسكب الصناعي في البحر.وأوضحت الناشطة في المجال البيئي ، دنيا زاد التونسي أن التلوث البحري على مستوى شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة بلغ مستويات كبيرة وأصبح يشكل كارثة بيئية، نجم عنها تغير ملامح الواجهة البحرية التي باتت تميل إلى اللون القاتم بفعل استمرار تدفق المياه الملوثة على مدى سنوات عديدة.وأضافت التونسي، أن عددا من الجمعيات البيئية قامت بإجراء عديد التحاليل المخبرية على مياه البحر شملت عدة نقاط من شواطئ الضاحية الجنوبية للعاصمة لتثبت نتائجها وجود بكتيريا ضارة على الصحة العامة منعت بموجبها السباحة في هذه الشواطئ التي شكلت لعقود قبلة للمصطافين.ودعا رئيس بلدية الزهراء محمد ريان الحمزاوي من جانبه الهياكل المعنية إلى ضرورة التدخل العاجل لإنقاذ البيئة البحرية ومقاومة التلوث وايجاد حلول عملية لمشكلة الصرف الصحي وإعادة الحياة إلى الواجهة البحرية للضواحي الجنوبية للعاصمة معتبرا أن التلكؤ في اتخاذ خطوات عملية جادة لمعالجة هذا الاشكال من شأنه أن يضاعف من معاناة متساكني هذه الضواحي، الذين باتوا غير راضين على استمرار هذا الوضع.وطالب عدد من المواطنين الذين تفاعلوا مع هذه المبادرة، الجهات الرسمية، بضرورة التدخل ووضع حد لهذا التلوث الذي وصفوه بالقاتل، كما عبر عدد منهم عن نيتهم التوجه للقضاء لاستصدار أحكام تمنع مواصلة سكب هذه الملوثات في البحر .يذكر ان هذه التظاهرة قد سبقتها حملة على وسائل التواصل الاجتماعي تحت شعار " صكّر الاوناس على بحر الضاحية الجنوبية " تفاعل معها العديد من المواطنين من متساكني هذه الجهات وغيرهم والذين قدم عدد كبير منهم اليوم الاحد للمشاركة في تشكيل هذه السلسلة البشرية التي امتدت على شواطئ رادس والزهراء و حمام الانف وحمام الشط .