بن عروس: توزيع مساعدات مدرسية على عدد من العائلات المعوزة ومحدودة الدخل بمرناق

وات - قام أعضاء من جمعية نادي "روتاراكت" مرناق من ولاية بن عروس، مساء امس السبت ، بتوزيع عدد من الحقائب المدرسية تم جمعها في شكل إعانات موجهة لعدد من العائلات المحتاجة القاطنة بضاحية مرناق، جنوب العاصمة.

وقالت، رئيسة فرع "نادي روتاراكت" مقرين ، آية بن خليفة في تصريح لـ"وات" أن هذه البادرة انطلق الإعداد لها منذ بداية شهر جويلية المنقضي، حيث قام أعضاء النادي بالإعلان عن المبادرة ودعوة من يرغب في المساعدة إلى التقدم للفرع وتقديم المساعدة، سواء عبر التبرع النقدي العيني أو في حساب النادي او من خلال تقديم إعانات عينية في شكل كتب وأدوات مدرسية مختلفة.



وفي الأثناء، تم التنسيق مع الناشطين في النادي والقاطنين بمختلف الأحياء ومع الهياكل المتدخلة، لتحديد قائمة أولية في العائلات الأكثر احتياجا، قصد تمكينها من التعرف على حاجيات أبنائها من الكتب والأدوات المدرسية.

ومن المنتظر، وفق نفس المصدر، أن تتواصل هذه المبادرة في قادم الأيام حالما يتم الانتهاء من جمع الدفعة الثانية من الاعانات.





