قال الامين موقو عضو المكتب الجامعي لكرة القدم رئيس لجنة المسابقات في تصريح صحفي مساء اليوم بقمرت ان الجلسة العامة العادية للجامعة التونسية لكرة القدم المقررة اليوم السبت لن تنظر في تنظيم بطولة الموسم الجديد ولا في كيفية توزيع الفرق وان موضوع نظام البطولة سيناقش ضمن اجتماع المكتب الجامعي لكرة القدم.
الامين موقو: تنظيم بطولة الموسم الجديد ليس في جدول اعمال الجلسة العامة العادية اليوم
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