برمجة يوم 14 سبتمبر الجاري يوما مفتوحا لتلقيح الإطارات التربوية والتكوينية وإطارات الطفولة

وات - أعلن المكلف بتسيير وزارة الصحة علي المرابط، اليوم السبت بسليانة، عن برمجة يوم 14 سبتمبر الجاري يوما مفتوحا لتلقيح الإطارات التربوية والتكوينية وإطارات رياض الأطفال.

وكشف المرابط في تصريح ل"وات" على هامش مواكبته لسير عملية التلقيح ضمن اليوم الخاميس للتلقيح المكثف بأحد مراكز التلقيح بمعتمدية الكريب، أن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا ما زالت بصدد دراسة عملية تلقيح التلاميذ ضد كوفيد 19 وتحديد ان كانت ستشمل جميع التلاميذ أو حسب الأولوية.

وأوضح ان الوضع الوبائي بالبلاد التونسية في إنفراج غير أنه من الضروري توخي الحذر ومواصلة الإلتزام بالإجراءات الوقائية والإقبال على حملات التلقيح، مبرزا ضرورة تكاتف الجهود بين كافة الأطراف المتداخلة ومواصلة العمل قصد بلوغ تطعيم أكثر من 50 بالمائة من السكان مع حلول نهاية شهر أكتوبر القادم.

وفي رده على سؤال حول نقص أطباء الإختصاص بجهة سليانة، قال المرابط ان "الصحة في تونس يجب أن تكون صحة واحدة تجمع كل المتدخلين بما في ذلك وزارة الصحة والصحة العسكرية وصحة قوات الأمن الداخلي والقطاعين العام والخاص، لتكون الصحة برؤية جديدة وللجميع وبالتالي يتم تفادي نقص الأطباء في الصفوف الأمامية والتقنيين".



