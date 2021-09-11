بيع 10 مليون سهم من أسهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة

Publié le Samedi 11 Septembre 2021 - 12:22قراءة: 0 د, 16 ث
وات - اقترح الوسيط بالبورصة، "التجاري للوساطة"، بيع 10000000 سهم من أسهم الشركة العالمية لتوزيع السيّارات القابضة بالمزاد خلال حصّة التداول بالبورصة يوم الثلاثاء 14 سبتمبر 2021، وفق ما نشرته بورصة تونس على موقعها الإلكتروني. وتم تحديد السعر الأدنى للسهم ب 490ر0دينار و اشار المصدر ذاته إلى" ان عملية البيع تخضع لقرار قضائي" .

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