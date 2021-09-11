مدنين: توازيا مع يوم التلقيح المكثف مكونات من المجتمع المدني تقود حملة لفتح ملف الصحة بالجهة

وات - قاد عدد من مكونات المجتمع المدني في اليوم الخامس للتلقيح المكثف بمدنين حملة تحت عنوان "حل ملف الصحة بمدنين" من خلال حمل نشطاء المجتمع المدني بمراكز التلقيح بمدينة مدنين شارة صفراء واقمصة تحمل عنوان الحملة



وتهدف الحملة، وفق الناشط بالمجتمع المدني عبد الوهاب ماضي (احد مناصري الحملة)، الى لفت نظر الراي العام والجهات المسؤولة الى ضرورة الاسراع في تحسين خدمات الصحة بالمستشفى الجامعي بمدنين، امام ما وصلت اليه من حالة تردي وانهيار سواء من حيث التجهيزات او النقص في الاطارات.



وقال عبد الوهاب في تصريح ل(وات) ان هذه الحملة التي تاتي تواصلا لمسار انطلق منذ فترة وتعثر لتطوير المنظومة الصحية والتدخل العاجل بالمستشفى الجامعي بمدنين، ستتواصل في اشكال وخطوات اخرى من بينها الدعوة الى حوار مجتمعي حول قطاع الصحة بالجهة، يحدد المسؤوليات ويوحد الجهود لتطويره الى الافضل امام معاناة الاطار الطبي والمواطن على حد سواء.



وبين ان التحرك اخذ من بين اولوياته ملف "الة السكانير" المعطبة منذ فترة، ما كبد المواطن تكاليف كبيرة في التوجه الى القطاع الخاص وخاصة امام ارتفاع حوادث الطرقات في هذه الصائفة، الى جانب ملفات اخرى من نقص في الاطباء وفي التجهيزات التي اثارت احتقان المواطن وتذمر الاطباء العاملين به



واعتبر ان مثل هذه الوضعية الكارثية بالمستشفى، تتطلب فتح عدة ملفات لتحديد المسؤوليات وايضا تحركات عاجلة للتدخل من اجل صحة المواطن وسلامته وحقه في خدمات علاجية ناجعة



