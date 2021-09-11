نابل: حجز اكثر من 24 الف كراس مدعم لدى تاجر بقرنبالية في اطار التصدي للمضاربات في قطاع المواد المدرسية

وات - تمكن اعوان المراقبة الاقتصادية بنابل بالتعاون مع فرق الحرس الوطني، امس الجمعة، من حجز 24 الفا و110 كراسا مدعما و600 وحدة صلصال مدرسي موردة وكمية من الحلوى (علكة) لدى تاجر مواد مختلفة بالجملة "ليست له صفة" (لا يعمل في قطاع المواد المدرسية) بقرنبالية، وفق ما افاد به المدير الجهوي للتجارة بنابل عادل بن حليمة (وات).



واشار بن حلمية الى ان هذه العملية تتنزل في اطار التصدي للمضاربات في قطاع المواد المدرسية وسلامة المنتجات، مبرزا ان الاتجار في المواد المدرسية يخضع الى كراس شروط خاص.



وحررت مصالح المراقبة بشأن التاجر مخالفة خزن مواد مدعمة في غير الحالات المرخص بها بالنسبة للكراس المدعم، ومخالفة مسك وعرض منتجات خاضعة للشروط الخاصة للتوزيع والتسويق.



