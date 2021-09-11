وزارة الصحة تدعو إلى اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة تجنبا للمخاطر الصحيّة

​دعت وزارة الصحة يوم الجمعة الأولياء ،و في إطار الوقاية من المخاطر الصحية التي يمكن أن تنجم عن استعمال الأدوات المدرسية ،إلى ضرورة اقتناء المواد المدرسية من المسالك المنظمة والمراقبة والمضمّنة بالـتأشير للبيانات الضرورية ( المصنّع والمورّد والتركيبة والمواد المكونة لها،...)



و طالبت في بلاغ لها ،بتجنّب اقتناء الأدوات المدرسية التي يمكن أن تتسبّب من حيث الشكل أو اللون أو الرائحة في خلط بذهن التلميذ بينها وبين المواد الغذائية، وما يمكن أن ينجر عن ذلك من أخطار جراء سوء الاستعمال كالاختناق أو التسمّم ،بالإضافة إلى ضرورة اقتناء اللصق المدرسي الخالي من المواد المحلّة العضوية.





وأكدت ان فرق حفظ الصحة شرعت في تامين المراقبة الصحية بالتنسيق مع المصالح المتدخلة للأدوات المدرسية على مستوى مختلف مسالك التوزيع مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لحجز المستلزمات المدرسية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وذلك طبقا للقوانين والتراتيب الجاري بها العمل.



