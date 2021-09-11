الكاميرون..إعدام 4 مسلحين بميدان عام أدينوا بقتل أطفال

الأناضول - أعلنت وزارة الدفاع الكاميرونية، الجمعة، إعدام أربعة انفصاليين في ميدان عام، إثر إدانتهم بقتل سبعة تلاميذ السنة الماضية.



وبحسب وسائل إعلام محلية، دانت المحكمة العسكرية 4 من 10 متهمين، كانوا بين عشرات المسلحين الذين قتلوا تلاميذ تراوح أعمارهم بين 9 و12 سنة، حين اقتحموا بالدراجات النارية مدرسة "كومبا" جنوبي البلاد العام الماضي في منطقة ناطقة بالإنجليزية تعاني نزاعا داميا بين الجيش والانفصاليين.



يذكر أن عددا من أحكام الإعدام صدرت في خضم النزاع الانفصالي الدائر في المناطق الناطقة بالإنجليزية منذ أربع سنوات، ولكن لم ينفذ أي حكم إعدام في البلاد منذ أكثر من 20 عاما.



وتدور معارك دامية في المنطقتين الجنوبية الغربية والشمالية الغربية، حيث تعيش الأقلية الناطقة باللغة الانجليزية في بلد تتحدث أغلبية سكانه الفرنسية.







