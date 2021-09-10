رضا الجدي مدرب اتحاد بن قردان: نتطلع الى تحقيق نتيجة مطمئنة في مباراة لن تكون سهلة ضد شرطة النيجر

وات - شدد رضا الجدي مدرب اتحاد بن قردان ان المباراة التي ستجمع فريقه يوم الاحد القادم ضد نادي الشرطة من النيجر في اطار ذهاب الدور التمهيدي لكاس الكونفدرالية الافريقية لكرة القدم لن تكون سهلة مشيرا الى ان الهدف يبقى تحقيق نتيجة مطمئنة من شانها تسهيل المهمة في لقاء الاياب.

واوضح في تصريح يوم الجمعة لوكالة تونس افريقيا للانباء ان "المباراة تعد فاتحة لمشوار الاندية التونسية في المسابقات القارية وهي تاتي في ظرف عام تعرف فيه الرياضة التونسية ذروة التالق بعد النجاحات الاخيرة في كرة السلة والالعاب الاولمبية والبرالمبية وكذلك البداية القوية للمنتخب التونسي في تصفيات كاس العالم 2022 وهو ما سيدفعنا للمضي قدما في نهج التالق والخروج بنتيجة ايجابية على ارضنا".

وحول تحضيرات اتحاد بن قردان للمباراة، افاد رضا الجدي ان "الاستعدادات انطلقت متاخرة بعض الشي في شهر اوت وقد اجرينا تربصين اثنين مع خوض 5 مقابلات ودية ونامل ان يكون الفريق جاهزا يوم الاحد القادم على جميع المستويات رغم اننا كنا نتمنى ان تاتي المقابلة بعد انطلاق بطولة الرابطة المحترفة الاولى حتى نكون افضل من الناحية البدنية".

واضاف "سنتعامل مع اللقاء بكل جدية ورغم عدم امتلاك المنافس تقاليد المنافسات القارية الا ان كل الاندية في افريقيا تطورت بصفة ملحوظة مع الاقرار بتميز مستوى البطولة التونسية مما يمنحنا اسبقية هامة لابد من تكريسها فوق الميدان".

وختم مؤكدا على "ان الرهان يتمثل في تجسيم اكبر عدد ممكن من الفرص الى اهداف مع الحذر التام في الدفاع وعدم قبول اي هدف وهو السيناريو الامثل بالنسبة لنا لقطع خطوة هامة على درب التاهل الى الدور القادم من المسابقة القارية".

وتجدر الاشارة الى ان المباراة ستنطلق على الساعة الرابعة والنصف بعد الظهر بملعب 7 مارس ببن قردان.







