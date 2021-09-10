بنزرت: حجز 270 كلغ من الجبن منتهي الصلوحية بمحل عشوائي باحد احياء معتمدية بنزرت الشمالية

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 19:03قراءة: 0 د, 29 ث
وات - تمكنت اليوم الجمعة الفرق الرقابية المشتركة بمدينة بنزرت من حجز 270 كلغ من الجبن غير صالح للاستهلاك بمحل يقع في احد احياء منطقة بنزرت الشمالية ، وفق ما افاد به مراسل" وات " ،مصدر امني مسؤول

وأوضح المصدر ذاته ان الفرق الرقابية المشتركة والتي تضم كل من مصالح الادارة الجهوية لحفظ الصحة ببنزرت ،ومركز امن عين مريم ومركز الشرطة البلدية ببنزرت ، تولوا مداهمة محل اعده صاحبه لتخزين الحليب وصنع الجبن ، وحجز تلك الكمية الهامة من الجبن المصنع بطريقة وفي ظروف لا تستجيب لادنى شروط الصحة والسلامة ،كما تم تحرير المحاضر المستوجبة لصاحب المحل .

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