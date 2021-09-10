وزارة التربية تدعو التلاميذ من الفئة العمرية 15-17 سنة الى الاقبال بكثافة على التلقيح ضد كورونا في اليوم الخامس للتلقيح المكثف السبت 11 سبتمبر

دعت وزارة التربية، اليوم الجمعة، التلاميذ من الفئة العمرية 15 - 17 سنة الى الاقبال بكثافة يوم السبت 11 سبتمبر الجاري على عمليات التلقيح ضد كورونا بمراكز التلقيح المفتوحة ضمن اليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد كوفيد 19.



ولفتت الوزارة، في بلاغ لها، الى أن تخصيص هذا اليوم لتلقيح الشباب من 15 الى 17 سنة يتنزل في اطار الاستعدادات لانجاح العودة المدرسية 2021-2022.

ودعت منظوريها من الفئة العمرية المعنية الى الحضور الى مراكز التلقيح المخصصة لليوم المفتوح انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا والى حدود الخامسة مساء، وذلك لتلقي الجرعة الاولى من اللقاح، حسب التراتيب التي حددتها آنفا وزارة الصحة.

وذكرت بان التلاميذ الذين تلقوا إرسالية قصيرة تتضمن مركز التلقيح وموعده، يكون حضور الولي غير إجباري، في حين يجب على التلاميذ من الفئة العمرية المعنية الذين لم يتلقوا الإرسالية أو لم يتمكنوا من التسجيل، اصطحاب الولي مرفوقا بوثيقة إثبات هويّته.



كما يتعين على التلميذ الذين لم يتلق الإرسالية أو لم يتمكن من التسجيل الاستظهار بوثيقة إنتمائه لهذه الشريحة العمرية (دفتر عائلي- دفتر علاج – مضمون ولادة - جواز سفر – بطاقة مدرسية – بطاقة أعداد للسنة الدراسية 2020/2021...) والإدلاء بوثيقة " موافقة الوليّ " معمّرة وممضاة.



وكانت وزارة الصحة أوردت في بلاغ لها حول اليوم المفتوح الخامس للتلقيح المكثف، قائمة مراكز التلقيح المعنية والموزعة على كافة ولايات الجمهورية، ووثيقة موافقة الولي على تلقيح منظوره باللغتين العربية والفرنسية.



