وزارة التربية تدعو التلاميذ من الفئة العمرية 15-17 سنة الى الاقبال بكثافة على التلقيح ضد كورونا في اليوم الخامس للتلقيح المكثف السبت 11 سبتمبر

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 18:42قراءة: 1 د, 5 ث
دعت وزارة التربية، اليوم الجمعة، التلاميذ من الفئة العمرية 15 - 17 سنة الى الاقبال بكثافة يوم السبت 11 سبتمبر الجاري على عمليات التلقيح ضد كورونا بمراكز التلقيح المفتوحة ضمن اليوم الخامس للتلقيح المكثف ضد كوفيد 19.

ولفتت الوزارة، في بلاغ لها، الى أن تخصيص هذا اليوم لتلقيح الشباب من 15 الى 17 سنة يتنزل في اطار الاستعدادات لانجاح العودة المدرسية 2021-2022.
ودعت منظوريها من الفئة العمرية المعنية الى الحضور الى مراكز التلقيح المخصصة لليوم المفتوح انطلاقا من الساعة الثامنة صباحا والى حدود الخامسة مساء، وذلك لتلقي الجرعة الاولى من اللقاح، حسب التراتيب التي حددتها آنفا وزارة الصحة.
وذكرت بان التلاميذ الذين تلقوا إرسالية قصيرة تتضمن مركز التلقيح وموعده، يكون حضور الولي غير إجباري، في حين يجب على التلاميذ من الفئة العمرية المعنية الذين لم يتلقوا الإرسالية أو لم يتمكنوا من التسجيل، اصطحاب الولي مرفوقا بوثيقة إثبات هويّته.

كما يتعين على التلميذ الذين لم يتلق الإرسالية أو لم يتمكن من التسجيل الاستظهار بوثيقة إنتمائه لهذه الشريحة العمرية (دفتر عائلي- دفتر علاج – مضمون ولادة - جواز سفر – بطاقة مدرسية – بطاقة أعداد للسنة الدراسية 2020/2021...) والإدلاء بوثيقة " موافقة الوليّ " معمّرة وممضاة.

وكانت وزارة الصحة أوردت في بلاغ لها حول اليوم المفتوح الخامس للتلقيح المكثف، قائمة مراكز التلقيح المعنية والموزعة على كافة ولايات الجمهورية، ووثيقة موافقة الولي على تلقيح منظوره باللغتين العربية والفرنسية.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232194



En continu

Toutes les news

السبت 11 سبتمبر 2021 | 4 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:03 18:35 15:50 12:23 05:58 04:30
Babnet
25°
Babnet31°Babnet% 69:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
3.6 كم/س
:الــرياح
Babnet
السبتالأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
31°-2529°-2330°-2233°-2336°-25
  • Avoirs en devises
    20170,9

  • (10 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29981 DT        1$ =2,79196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 sept)   1602,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة