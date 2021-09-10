المجلس التونسي للاجئين: عمليات التلقيح ضد كورونا تشمل فقط 164 لاجئ وطالب لجوء في تونس ومقترح بتلقيحهم بمراكز الايواء

وات - أفاد المسؤول التنفيذي لمشروع حماية اللاجئين بالمجلس التونسي للاجئين، عبد الرزاق الكريمي، اليوم الجمعة، أنه تم تطعيم 164 لاجئ وطالب لجوء في تونس باللقاح المضاد لكورونا حتى اليوم، من اجمالي 872 لاجئا وطالب لجوء سجلوا بمنظومة "ايفاكس" ويتوزعون الى 446 شخص باقليم الشمال و426 باقليم الجنوب.

واعتبر الكريمي، في تصريح لوكالة تونس افريقيا للانباء، أن عدد الملقحين من اللاجئين وطالبي اللجوء يعد غير كافيا، مقترحا تسخير الاطباء المتطوعين والمتعاقدين مع المجلس التونسي للاجئين لتنظيم عمليات تلقيح بمراكز الايواء لفائدة اللاجئين وطالبي اللجوء.

وأضاف إن معظم اللاجئين وطالبي اللجوء غير متحمسين لتلقي التلقيح المضاد لكوفيد 19 رغم وعيهم بخطورة الفيروس، مفسرا ذلك بتزايد وتيرة مخاوفهم وشكوكهم تجاه التلقيح، وتعاملهم الحذر مع السلط المحلية، لاسيما في ظل ما عاشوه من ظروف صعبة في بلدان المنشأ هددت حياتهم وأفقدتهم كل ثقة في الهياكل والسلط الرسمية.

وأشار، في ذات السياق، الى أن عدد اللاجئين وطالبي اللجوء في تونس يناهز 8500 فرد الى غاية 31 جويلية 2021.

وبيّن أن المجلس التونسي للاجئين كان قد راسل وزارة الشؤون الاجتماعية في موفى شهر أوت المنقضي لتقديم مقترح تطعيم اللاجئين وطالبي اللجوء بمراكزهم، وتولت وزارة الشؤون الاجتماعية بدورها مراسلة وزارة الصحة حول الموضوع.

ولفت الى أن وزارة الصحة طلبت بعد تلقيها هذه المراسلة عقد اجتماعات في الغرض لتدارس الحلول اللازمة لتسهيل عملية تطعيم هذه الفئة.

وعبّر عن أمله في التوصل الى تطعيم نصف اللاجئين بحلول نهاية شهر أكتوبر القادم بالاستعانة بالاطارات الطبية المتطوعة لدعم جهود المجلس التونسي للاجئين والبالغ عددهم حوالي 100 طبيب متطوع و7 اطباء متعاقدين.



