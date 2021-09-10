"تقدّم الإستعدادات لتأمين أشغال القمة الفرنكوفونية"، أبرز محاور لقاء المكلّف بتسيير وزارة الداخلية بسفير فرنسا

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 16:34قراءة: 0 د, 29 ث
استعرض المكلّف بتسيير وزارة الداخلية، رضا غرسلاّوي، اليوم الجمعة، لدى لقائه بمقرّ الوزارة، سفير الجمهورية الفرنسية بتونس، أندريه باران، "مدى تقدّم الإستعدادات لتأمين أشغال القمة الفرنكوفونية المزمع عقدها بتونس في نوفمبر 2021.

كما مثّل اللّقاء، حسب بلاغ للدّاخليّة، "مناسبة لاستعراض علاقات التعاون التونسي الفرنسي، في مجالات اختصاصات الوزارة، وفرصة لإثارة جملة من المواضيع المتعلقة خاصة بإعادة تفعيل اللجنة الأمنية المشتركة التونسية الفرنسية، من خلال مزيد دعم المستويات الممتازة للتنسيق والتعاون".

وتطرّق الجانبان إلى "التحسّن المتواصل للوضع الصّحي في تونس بخصوص مجابهة جائحة كورونا"، إذ أكّد الغرسلاّوي "أهمية الدعم المقدم من الجانب الفرنسي لتونس في هذا المجال".


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