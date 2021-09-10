جامعة التعليم الثانوي تنظم وقفة احتجاجية أمام مقر اتحاد الشغل رفضا لدعوة الكاتب العام للفرع الجهوي للتعليم الثانوي بالمهدية للمثول أمام لجنة النظام الوطنية

وات - نظمت مجموعة أساتذة من منظوري الجامعة العامة للتعليم الثانوي، صباح اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية أمام المقر المركزي للاتحاد العام التونسي للشغل بالعاصمة، للتعبير عن رفضهم لدعوة اتحاد الشغل للكاتب العام للفرع الجهوي للتعليم الثانوي بالمهدية للمثول أمام لجنة النظام الوطنية، على خلفية مواقفة الرافضة لتنقيح النظام الداخلي للمنظمة الشغيلة.



وقال الكاتب العام لجامعة التعليم الثانوي لسعد اليعقوبي في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، ان الكاتب العام للفرع الجهوي للتعليم الثانوي بالمهدية كان قد كتب قصيدة نقدية ساخرة وأدلى بتصريح لاحدى الإذاعات أعرب فيهما عن رفضه القطعي للمساس بالنظام الأساسي والقانون الداخلي لاتحاد الشغل، مما جعل اتحاد الشغل يدعوه للمثول أمام لجنة النظام الوطنية.



وشدد اليعقوبي على رفضه لهذا الإجراء "الانتقامي الذي يرتكز على مبدأ معاقبة كل من يرفض قرارات الاتحاد الشغل حتى ولو كانت خاطئة"، وفق تعبيره.



وبين أن هذه الوقفة الاحتجاجية ليست الأولى من نوعها حيث سبقتها سلسلة وقفات احتجاجية للتعبير عن رفض جامعة التعليم الثانوي للتنقيح الذي قامت به المنظمة الشغيلة صلب النظام الأساسي والقانون الداخلي للاتحاد، معتبرا أنه لا يمكن اجراء هذا التنقيح الا خلال المؤتمر العادي و"ليس تحت مسمى مؤتمر استثنائي غير انتخابي كما قام بذلك اتحاد الشغل".

ولفت الى أن التنقيح الذي قام به اتحاد الشغل في النظام الأساسي والقانون الداخلي تعلق أساسا بالفصل 20 الذي يحدد مدة المسؤولية النقابية بالمكتب التنفيذي لدورتين فقط، مشيرا الى انه تم تغيير مضمون هذا الفصل في اتجاه تمكين أعضاء المكتب التنفيذي الذين استنفدوا هاتين الدورتين من الترشح لدورات أخرى عددها غير محدود، معتبرا أن ذلك يندرج ضمن "سياسة التمديد غير القانونية"، وفق توصيفه.



