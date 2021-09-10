كونكت الدولية تدعو إلى التسريع بفتح الحدود التونسية الليبية وإستئناف العلاقات الإقتصادية بين البلدين

دعت منظمة كونكت الدولية، الجمعة، إلى التسريع بفتح الحدود التونسية الليبية واستئناف العلاقات الاقتصادية مع ليبيا باعتبارها شريكا تاريخيا لتونس والمتنفس الأهم في المرحلة الحالية للمنتوجات والخدمات التونسية.



وأكدت كونكت الدولية في بلاغ صادر عنها، على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة والمناسبة مع مراعاة مقتضيات الأمن العام واحترام القرارات الصادرة عن اللجنة العلمية لمجابهة جائحة كوفيد-19.



وثمنت في ذات السياق المساعي الحثيثة من الجانب الليبي لاستعادة وتطوير تموقع تونس في السوق الليبية، عبر توفير الدعم اللازم وتسهيل الإجراءات الإدارية والديوانية والبنكية.



وذكرت كونكت الدولية في هذا الصدد بأن ليبيا تعد الشريك الثاني لتونس بعد الاتحاد الأوروبي، معتبرة أن تعافي النسيج الاقتصادي التونسي الليبي يتطلب إستراتيجية واضحة و مشتركة من الجانبين لاستئناف التنمية الاقتصادية، وفق نص البلاغ.



