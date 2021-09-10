أريانة: حجز 11 طنا من التمور غير صالحة للاستهلاك

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 15:13قراءة: 0 د, 25 ث
وات - أفاد المدير الجهوي للتجارة بأريانة، فتحي خضاورية، أن فرق المراقبة الإقتصادية، تمكنت بالاشتراك مع مصالح الشرطة العدلية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية، والمصالح الصحية بالجهة، إثر مداهمة مخزن تبريد عشوائي بأريانة العليا، من حجز عدد 11 طنا من التمور مخزنة في ظروف غير صحية.
وأضاف ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الجمعة، أن التمور غير صالحة للاستهلاك وتحتوي على ديدان، حيث تم إتلاف هذه المنتوجات، بعد الحصول على إذن من السيد حاكم الناحية المختص ترابيا، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232185



En continu

Toutes les news
.

الجمعة 10 سبتمبر 2021 | 3 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:04 18:36 15:51 12:23 05:58 04:29
Babnet
28°
Babnet30°Babnet% 57:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
5.66 كم/س
:الــرياح
Babnet
الجمعةالسبتالأحدالاثنينالثلاثاء
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
30°-2530°-2428°-2330°-2232°-24
  • Avoirs en devises
    20170,9

  • (10 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29981 DT        1$ =2,79196 DT
  • Solde Compte du Trésor   (10 sept)   1602,1 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة