أريانة: حجز 11 طنا من التمور غير صالحة للاستهلاك

وات - أفاد المدير الجهوي للتجارة بأريانة، فتحي خضاورية، أن فرق المراقبة الإقتصادية، تمكنت بالاشتراك مع مصالح الشرطة العدلية والفرقة الجهوية للشرطة البلدية، والمصالح الصحية بالجهة، إثر مداهمة مخزن تبريد عشوائي بأريانة العليا، من حجز عدد 11 طنا من التمور مخزنة في ظروف غير صحية.

وأضاف ذات المصدر، في تصريح أفاد به (وات)، اليوم الجمعة، أن التمور غير صالحة للاستهلاك وتحتوي على ديدان، حيث تم إتلاف هذه المنتوجات، بعد الحصول على إذن من السيد حاكم الناحية المختص ترابيا، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في الغرض.







