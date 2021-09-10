كميّات الأمطار المسجلة في عدد من مناطق البلاد خلال الـ24 ساعة المنقضية

وات - سجل عدد من المناطق التونسيّة نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الفارطة -من الساعة السابعة من صباح أمس، الخميس، إلى السابعة من صباح، الجمعة- بلغت بحساب المليمتر كالتالي:



ولاية صفاقس

الحنشة 2 بوثدي 8 عقاربة 7

ولاية باجة

تستور 12 تيبار 2 سد سيدي سالم 1 باجة الجنوبية 2

ولاية بنزرت

بنزرت 1

ولاية المهدية

السواسي 1 هبيرة 1 ملولش 5 الشابة 2 سيدي علوان 1

ولاية نابل

الميدة 3 قرمبالية 1 بوعرقوب 2 حمام الغزاز 10 بني خلاد 1 تاكلسة 2 الهوارية 2 قليبية 25 منزل تميم 3 منزل بوزلفة 1

ولاية القيروان

الحاجب 12 نصر الله 9 العلم 3 السبيخة 5 منزل المهيري 3

ولاية المنستير

جمال 2 بني حسان 1 طبلبة 1 قصر هلال 1 خنيس 2 المكنين 4 البقالطة 2

ولاية قفصة

قفصة 1 الشبيبة 6

ولاية القصرين

تالة 5

ولاية سوسة

هرقلة 8 كندار 1 المسعدين 1 النفيضة 3

ولاية سيدي بوزيد

سيدي بوزيد 1

ولاية جندوبة

سد بوهرتمة 1

ولاية سليانة

قعفور 1 مكثر 10 الروحية 1 كسرى 1

ولاية بن عروس

المحمدية 1 مرناق 1 بومهل 1



أهم الظواهر الطبيعية

هبت رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكم/س 65 في النفيضة و61 في مطماطة ومقرن

تساقط البرد في تالة

وهبت رياح رملية في كل من مطماطة وبني خداش ورمادة





