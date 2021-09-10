كميّات الأمطار المسجلة في عدد من مناطق البلاد خلال الـ24 ساعة المنقضية

وات - سجل عدد من المناطق التونسيّة نزول كميّات متفاوتة من الأمطار خلال الـ24 ساعة الفارطة -من الساعة السابعة من صباح أمس، الخميس، إلى السابعة من صباح، الجمعة- بلغت بحساب المليمتر كالتالي:
ولاية صفاقس
الحنشة 2 بوثدي 8 عقاربة 7
ولاية باجة
تستور 12 تيبار 2 سد سيدي سالم 1 باجة الجنوبية 2
ولاية بنزرت
بنزرت 1
ولاية المهدية
السواسي 1 هبيرة 1 ملولش 5 الشابة 2 سيدي علوان 1
ولاية نابل
الميدة 3 قرمبالية 1 بوعرقوب 2 حمام الغزاز 10 بني خلاد 1 تاكلسة 2 الهوارية 2 قليبية 25 منزل تميم 3 منزل بوزلفة 1
ولاية القيروان
الحاجب 12 نصر الله 9 العلم 3 السبيخة 5 منزل المهيري 3
ولاية المنستير
جمال 2 بني حسان 1 طبلبة 1 قصر هلال 1 خنيس 2 المكنين 4 البقالطة 2
ولاية قفصة
قفصة 1 الشبيبة 6
ولاية القصرين
تالة 5
ولاية سوسة
هرقلة 8 كندار 1 المسعدين 1 النفيضة 3
ولاية سيدي بوزيد
سيدي بوزيد 1
ولاية جندوبة
سد بوهرتمة 1
ولاية سليانة
قعفور 1 مكثر 10 الروحية 1 كسرى 1
ولاية بن عروس
المحمدية 1 مرناق 1 بومهل 1
أهم الظواهر الطبيعية
هبت رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكم/س 65 في النفيضة و61 في مطماطة ومقرن
تساقط البرد في تالة
وهبت رياح رملية في كل من مطماطة وبني خداش ورمادة
ولاية صفاقس
الحنشة 2 بوثدي 8 عقاربة 7
ولاية باجة
تستور 12 تيبار 2 سد سيدي سالم 1 باجة الجنوبية 2
ولاية بنزرت
بنزرت 1
ولاية المهدية
السواسي 1 هبيرة 1 ملولش 5 الشابة 2 سيدي علوان 1
ولاية نابل
الميدة 3 قرمبالية 1 بوعرقوب 2 حمام الغزاز 10 بني خلاد 1 تاكلسة 2 الهوارية 2 قليبية 25 منزل تميم 3 منزل بوزلفة 1
ولاية القيروان
الحاجب 12 نصر الله 9 العلم 3 السبيخة 5 منزل المهيري 3
ولاية المنستير
جمال 2 بني حسان 1 طبلبة 1 قصر هلال 1 خنيس 2 المكنين 4 البقالطة 2
ولاية قفصة
قفصة 1 الشبيبة 6
ولاية القصرين
تالة 5
ولاية سوسة
هرقلة 8 كندار 1 المسعدين 1 النفيضة 3
ولاية سيدي بوزيد
سيدي بوزيد 1
ولاية جندوبة
سد بوهرتمة 1
ولاية سليانة
قعفور 1 مكثر 10 الروحية 1 كسرى 1
ولاية بن عروس
المحمدية 1 مرناق 1 بومهل 1
أهم الظواهر الطبيعية
هبت رياح قوية بلغت سرعتها بحساب الكم/س 65 في النفيضة و61 في مطماطة ومقرن
تساقط البرد في تالة
وهبت رياح رملية في كل من مطماطة وبني خداش ورمادة
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