حسني القارمصلي يدرب فريق الكرة الطائرة لاتحاد قرطاج

Publié le Vendredi 10 Septembre 2021 - 14:52قراءة: 0 د, 19 ث
اعلن اتحاد قرطاج عن تعيين الدولي السابق حسني القارمصلي مدربا لفريق اكابر الكرة الطائرة.
ويذكر ان حسني القارمصلي يملك مسيرة ثرية كلاعب حيث انتمى لفرق حمام الانف و الترجي الرياضي و النجم الساحلي و الاولمبي القليبي و النادي الصفاقسي و انضم الى المنتخبات الوطنية لمختلف الاصناف .
كما شارك مع المنتخب الوطني للاكابر في اولمبياد 2004 وفي مسابقتي كاس العالم وبطولة العالم .


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