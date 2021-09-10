حسني القارمصلي يدرب فريق الكرة الطائرة لاتحاد قرطاج

اعلن اتحاد قرطاج عن تعيين الدولي السابق حسني القارمصلي مدربا لفريق اكابر الكرة الطائرة.

ويذكر ان حسني القارمصلي يملك مسيرة ثرية كلاعب حيث انتمى لفرق حمام الانف و الترجي الرياضي و النجم الساحلي و الاولمبي القليبي و النادي الصفاقسي و انضم الى المنتخبات الوطنية لمختلف الاصناف .

كما شارك مع المنتخب الوطني للاكابر في اولمبياد 2004 وفي مسابقتي كاس العالم وبطولة العالم .





