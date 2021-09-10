نادي حمام الأنف ينتدب المدافع الجزائري نسيم ميقيديش

أعلن النادي الرياضي لحمام الأنف عن التعاقد مع المدافع المحوري الجزائري نسيم ميقيديش.

ويبلغ نسيم ميقيديش من العمر 21 سنة وقد نشط في المواسم الثلاث السابقة في صفوف فريق شبيبة القبائل.



ويعد نسيم ميقيديش تاسع انتدابات نادي حمام الأنف في الميركاتو الصيفي الحالي، بعد كل من صابر الهمامي والإيفواري شيخ أمين ناهي وعبد المجيد الحواشي والجزائري طارق عقون والتشادي إبراهيم غودجا والمالي موسى كامارا وعماد المينياوي وأحمد الماجري.



وعاد فريق الضاحية الجنوبية الى بطولة الرابطة المحترفة الاولى بعد صعوده في نهاية الموسم المنقضي من الرابطة الثانية







