الجرندي يبحث جملة من القضايا مع نظيرته اللبنانية على هامش مشاركته في أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربيه...

مثلت أبرز القضايا المطروحة على جدول أعمال الدورة العادية لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري المنعقد بالقاهرة محور لقاء وزير الشؤون الخارجية والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي مع نائب رئيس الحكومة ووزيرة الدفاع ووزيرة الخارجيّة اللّبنانية بالنيابة زينة عكّر.



كما تناول اللقاء ،وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية ، إلى التّنسيق بشأن الاستحقاقات المقبلة ،ولاسيما الدّورة القّادمة للجمعيّة العامّة للأمم المتّحدة. وفي هذا السّياق، ثمّنت المسؤولة اللبّنانية دور تونس خلال عضويتها لمجلس الأمن في دفاعها عن القضايا العربيّة، ودعمها للمبادرات اللّبنانية، وخاصة منها المتعلّقة بالتّمديد في مهام البعثة الأمميّة بلبنان UNIFIL من خلال التوفّق إلى استصدار القرار الأممي 2591 .



ولدى تطرقها لتطوّرات الوضع في بلادها، أكّدت زينة عكّر على مدى الحاجة إلى تعزيز التّضامن العربي والدّولي مع لبنان للخروج من أزمته الرّاهنة واستعادة علاقاته الطّبيعية ومكانته في محيطه العربي و جواره الاقليمي.



ومن جانبه، اعرب الجرندي عن دعم تونس الدّائم للبنان، استنادا إلى العلاقات التّاريخية العريقة بين البلدين والوقوف إلى جانبه ومساندة جميع مبادراته في المنتظم الأممي.



