المنستير: حجز كمية من التبغ بقيمة 15 ألف دينار بمنزل أحد المحتكرين ببني حسان (مصدر أمني)

حجزت فرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة بولاية المنستير أمس خلال عملية مداهمة لمنزل أحد محتكري التبغ بمدينة بني حسان بولاية المنستير كمية هامّة من علب التبغ بما قيمته حوالي 15 ألف دينار وفق ما نشرت النقابة الأساسية بمنطقة الحرس الوطني بطبلبة بصفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".



وحجزت من جهتها فرقة حرس المرور بالمنستير خلال حملة مرورية نظمتها أمس 12 رخصة سياقة معلقة الصلاحية وأوقفت 4 أشخاص مفتش عنهم من أجل قضايا حق عام وفق ما نشرت النقابة الأساسية لإقليم الحرس الوطني بالمنستير بصفحتها بموقع التواصل الاجتماعي "الفايسبوك".

كما حجزت اثنين من وسائل النقل إحداها محل سرقة، وحررت خلال ذات الحملة المرورية 65 مخالفة رادار، و35 محضرا عدليا، و45 مخالفة مالية، و5 محاضر جبائية حسب ذات المصدر.





