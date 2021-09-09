تونس والسويد تنظمان حدثا رفيع المستوى لإحياء الذكرى 60 لوفاة داغ همرشولد الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة

وات - شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، في حدث "رفيع المستوى"، نظمته تونس والسويد، داخل مقر الجمعية العامة للأمم المتحدة بنيويورك، لإحياء الذكرى 60 لوفاة الأمين العام الأسبق لمنظمة الأمم المتحدة، داغ همرشولد (سويدي).



وذكرت الخارجية في بلاغ لها أن هذا الحدث الذي انتظم افتراضيا، شهد مشاركة كلّ من الأمين العام للمنظمة الأممية ورئيس الجمعية العامة ووزيرة الخارجية السويدية.



وبهذه المناسبة أشار وزير الخارجية، عثمان الجرندي، إلى "تقدير تونس لعمل داغ همرشولد وإيمانها بالقيم والمبادئ التي طالما دافع عنها، سعيا إلى تحقيق السلم والحرية"، مؤكدا في هذا الصدد على "تقدير تونس الخاص لذكرى داغ همرشولد، لإسهامه الحاسم في إنهاء الاستعمار في جميع أنحاء القارة الأفريقية ومناشدته الدائمة لحرية الشعوب وسيادتها ورقيّها".



كما أشاد بحكمة وكفاءة ونزاهة هذا الدبلوماسي "المتميز" الذي تُوفيّ أثناء اضطلاعه بواجبه ومسؤولياته، قائلا إنه "ترك إرثا دبلوماسيا وإنسانيا ما يزال قائما إلى اليوم، إذ لعب دورا مركزيّا في تعزيز دور المنظمة الأممية وجعلها منظمة لصنع السلام وحفظه".



وشدّد الوزير على أهميّة البناء على هذا الإرث الدبلوماسي الهام الذي تركه داغ همرشولد ومواصلة الجهود لتعزيز العمل متعدد الأطراف، "لجعل الأمم المتحدة منظمة أكثر نجاعة واستجابة لتطلعات شعوب العالم"، حسب نص بلاغ الخارجية.



وتولى داغ هامرشولد (1905-1961)، الامانة العامة لمنظمة الأمم المتحدة من 1953 إلى شهر سبتمبر 1961. وقد منح جائزة نوبل للسلام، بعد وفاته.



