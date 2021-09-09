اريانة: حجز04 أطنان من السكر الأبيض و500 ألف كأس ورقي

وات - تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية باريانة بالاشتراك مع مصالح الحرس البلدي بالمنيهلة من حجز أربعة أطنان من مادة السكر الأبيض السائب و500 ألف كأس ورقي لدى وحدة لتعليب السكر بمعتمدية المنيهلة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وفق المدير الجهوي للتجارة فتحي خضاورية.



وأضاف خضاورية في تصريح (وات) أن العمل جار للكشف عن مصادر التزود وعن بقية الأطراف الأخرى المتدخلة







