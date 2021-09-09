اريانة: حجز04 أطنان من السكر الأبيض و500 ألف كأس ورقي

Publié le Jeudi 09 Septembre 2021 - 17:10قراءة: 0 د, 18 ث
وات - تمكنت فرق المراقبة الإقتصادية باريانة بالاشتراك مع مصالح الحرس البلدي بالمنيهلة من حجز أربعة أطنان من مادة السكر الأبيض السائب و500 ألف كأس ورقي لدى وحدة لتعليب السكر بمعتمدية المنيهلة من أجل الإخلال بتراتيب الدعم، وفق المدير الجهوي للتجارة فتحي خضاورية.

وأضاف خضاورية في تصريح (وات) أن العمل جار للكشف عن مصادر التزود وعن بقية الأطراف الأخرى المتدخلة



Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 232136



En continu

Toutes les news

الخميس 09 سبتمبر 2021 | 2 صفر 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:06 18:38 15:52 12:24 05:57 04:28
Babnet
27°
Babnet33°Babnet% 78:الرطــوبة
تونــسBabnet25°
1.54 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
33°-2531°-2531°-2428°-2430°-23
  • Avoirs en devises
    20085,3

  • (9 sept)
  • Jours d'importation
    124
  •              1 € = 3,29988 DT        1$ =2,79168 DT
  • Solde Compte du Trésor   (9 sept)   1567,7 MDT
Indicateurs

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة