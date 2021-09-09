الكاف: انتخاب مكتب جديد لفرع النقابة الوطنية للصحفيين بإقليم الشمال الغربي

وات - انعقدت، اليوم الخميس، بالكاف الجلسة الانتخابية لمكتب إقليم الشمال الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، لتجديد فرع النقابة، والتي أسفرت عن انتخاب خمسة صحفيين.

وقد أفرزت النتائج، عن انتخاب شريفة الوسلاتي (وكالة تونس افريقيا للأنباء/ مكتب باجة)، رئيسة فرع، وليد المنصوري (إذاعة الكاف) كاتب عام، ماهر الهماصي (إذاعة الكاف/ مكتب سليانة) عضو مكلف بالشؤون المهنية، نائلة البريني (إذاعة الكاف) عضوة مكلفة بالشؤون الاجتماعية، ناجي الخلولي (إذاعة الكاف/ مكتب باجة) عضو مكلف بالاعلام.



وعبرت رئيسة الفرع، شريفة الوسلاتي، في تصريح لـ(وات)، عن عزم المكتب الجديد للنقابة، العمل على النهوض بالقطاع الإعلامي في الشمال الغربي، وتحسين أوضاع العاملين فيه، بهدف تحقيق مكاسب إضافية لكل الصحفيين والارتقاء بالعمل الصحفي إلى المراتب المرجوة.

وأشارت، الى أنه سيتم وضع برنامج عمل طموح لتحقيق هذه الأهداف المهنية في ظل تردي الأوضاع الراهنة وتواصل الاعتداءات على الصحفيين أثناء أداء واجبهم المهني، على حد تعبيرها.





